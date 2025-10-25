Lituania cierra los aeropuertos de Vilna y Kaunas tras la incursión de globos meteorológicos procedentes de Bielorrusia

El gobierno lituano ordenó el cierre temporal de los aeropuertos de Vilna y Kaunas este viernes tras detectar globos meteorológicos no identificados en su espacio aéreo, presuntamente lanzados desde Bielorrusia. El tráfico aéreo fue suspendido por razones de seguridad a partir de las 20:31 en Vilna y de las 20:36 en Kaunas. Las autoridades calificaron el incidente como una “alerta aérea”.

Según declaraciones recogidas por Reuters, las autoridades lituanas sospechan que los globos podrían haber sido utilizados para transportar mercancías de contrabando, especialmente cigarrillos. Aunque no se ha confirmado oficialmente el contenido de los globos, el gobierno lituano ha señalado al régimen de Aleksandr Lukashenko como responsable de las incursiones, en un contexto de creciente tensión entre ambos países.

Además del cierre de los aeropuertos, Lituania decidió clausurar varios pasos fronterizos con Bielorrusia hasta el domingo al mediodía. Esta medida busca prevenir nuevas incursiones aéreas y reforzar el control sobre el tráfico transfronterizo. El Ministerio del Interior lituano indicó que se trata del tercer incidente de este tipo en lo que va de mes.

Según datos oficiales, al menos cuatro vuelos fueron afectados en Vilna y tres en Kaunas durante la suspensión del tráfico aéreo, que inicialmente iba a durar hasta las 22:00 horas pero fue prolongada hasta las 2:00 horas. Las aerolíneas reprogramaron o desviaron los vuelos hacia aeropuertos alternativos.

La aparición de globos y drones en el espacio aéreo europeo ha generado preocupación en varios países. En septiembre se registraron al menos 19 incursiones de drones en Polonia, y en octubre se reportaron cierres temporales en aeropuertos de Copenhague y Múnich por alertas similares. Los gobiernos europeos sospechan que estas acciones podrían formar parte de maniobras de desestabilización.

El aeropuerto de Vilna ya había sido cerrado el 4 de octubre por una alerta similar. En aquella ocasión se detectaron al menos 25 globos a gran altitud, dos de los cuales sobrevolaron directamente el aeropuerto. Las autoridades lituanas indicaron que algunos transportaban mercancías ilegales, lo que llevó a la cancelación de 30 vuelos y afectó a más de 6.000 pasajeros.