De la sala Bataclan a los bares: una jornada de homenajes en los escenarios del terror

París prepara una gran jornada de homenajes para este jueves 13 de noviembre. Diez años después de aquellos atentados, los tres principales escenarios de la tragedia serán recorridos por las autoridades y al final de la tarde será inaugurado, en el corazón de París, “el jardín del 13 de noviembre”, en medio de una ceremonia que recordará “a las 132 víctimas mortales, pero también a sus familias y a los supervivientes” de aquella noche, según ha comunicado la alcaldía de París.

Tanto el presidente Macron como la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, pronunciarán sendos discursos acompañados de los presidentes de las dos asociaciones de víctimas: Philippe Duperron, de la asociación 13onze15 y Arthur Dénouveaux, de Life for Paris. Precisamente, esta asociación se disolverá en coincidencia con la fecha. No quieren “encerrarse en el status de víctima” dice Dénouveaux en lo que califica de una decisión muy reflexionada por los miembros de una asociación que tras diez años, ahora ya necesitan vitalmente cerrar el capítulo más terrible de sus vidas.

Los homenajes a las víctimas se irán desarrollando a partir de mediodía. La comitiva recorrerá por este orden: el estadio de Saint Denis, los bares Petite Cambodge, Carrillon, Bonne Biere, Comptoir Voltaire y La Belle Equipe, y finalmente la sala Bataclan sobre las 14:30, antes de la inauguración a media tarde del jardín del 13N.

Esta jornada de homenajes se celebra en medio de un aumento de las medidas de seguridad. El ministro de Interior, Laurent Nuñez, dio la orden a la Policía y Gendarmería para reforzar todos los dispositivos de seguridad en el país, considerando un “clima de tensión interna e internacional” que atraviesa el país. Desde el diario Le Figaro aseguran que Nuñez envió un telegrama ordenando un incremento de la vigilancia entre el 10 y el 16 de noviembre.

Durante los días previos a este 13N, muchas personas han ido acudiendo a los escenarios de los atentados llevando flores y velas. Además, en la plaza de la República, un punto central entre la zona de bares del distrito diez y la sala Bataclan, se prepara un gran punto de concentración con pantallas para ver los homenajes que Francia celebrará hoy. Unos homenajes que las cadenas de televisión ofrecerán en directo y para el que han preparado una maratón de especiales con testimonios y expertos. Una gran cobertura mediática que da cuenta de la importancia que el país otorga a esta fecha, diez años después.