"Los tories han sido la máquina electoral más exitosa de Reino Unido, pero perdieron contacto con su base tradicional de votantes"

Los conservadores son los políticos que más tiempo han gobernado en Reino Unido pero ahora han perdido el poder. ¿Por qué?

El Partido Conservador ha sido la máquina electoral más exitosa de la historia política británica; de hecho, puede presumir de ser el partido con más éxito electoral de Europa. Pero ha ido perdiendo contacto con su base tradicional de apoyo desde 2010. El Brexit fue el primer gran paso en esta dirección (agravado en cierta medida por las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno de Cameron), ya que la decisión de abandonar la UE alienó a muchos de los profesionales de clase media acomodada en los que el Partido Conservador había podido confiar a menudo. También lo resintió amargamente la cohorte más joven de votantes (y de hecho muchos de los demasiado jóvenes para votar en 2016, pero que desde entonces han adquirido el voto). Pero no dañó de inmediato la suerte electoral conservadora de forma desastrosa: a) porque el Partido Laborista, al optar por Corbyn como líder, se hizo en gran medida inelegible, y b) porque su postura proBrexit, combinada con la fuerza de Boris Johnson como activista político, permitió a los conservadores hacer grandes incursiones en un electorado de clase trabajadora socialmente conservador que en el pasado había votado principalmente al Partido Laborista. Esto explica la captura tory del antiguo Muro Rojo laborista en las elecciones de 2019. La conquista de este nuevo grupo de simpatizantes, compensó en gran medida la pérdida de los profesionales Remainers, alienados por el Brexit. Pero las políticas aplicadas posteriormente por los gobiernos de Johnson, Truss y Sunak no han logrado lo que muchos de estos nuevos votantes tories esperaban. Sí, Johnson "consiguió el Brexit", aunque pocos de los beneficios esperados (menor inmigración, más dinero para gastar en el NHS, etc.) se materializaron. Pero él y sus sucesores no consiguieron "nivelar", es decir, ayudar a reducir la brecha de ingresos y prosperidad entre el sur de Inglaterra (especialmente Londres) y el norte, no consiguieron reducir la inmigración total (sustituyendo a los inmigrantes de la UE por un número aún mayor de inmigrantes de fuera de la UE), no consiguieron prosperidad económica y no resolvieron la crisis acumulada en los servicios públicos desde la austeridad. Además, el comportamiento del propio Johnson y de muchos de los que le rodeaban (especialmente durante el Partygate) sugería que se consideraban por encima de la ley, algo que escandalizó a muchos de los votantes del Muro Rojo que les habían apoyado en gran número. Por lo tanto, en 2024 el partido ha pagado el precio de perder dos bases de votantes, la primera su tradicional base profesional acomodada (centrada en Londres y los llamados "condados de origen") y la segunda sus más recientemente adquiridos partidarios del Muro Rojo. Además de esto, yo también señalaría la pérdida general de impulso que afecta a cualquier partido que ha estado en el poder durante un largo periodo de tiempo (y 14 años es mucho tiempo), y el hecho de que el Partido Laborista también se ha hecho mucho más elegible (es decir, menos temible).

Los conservadores han pasado del centrismo de Cameron en 2010, al shock del Brexit, el populismo-personalismo de Boris Johnson y ahora Sunak. ¿Qué futuro le depara a los tories?, ¿una travesía en el desierto?

Dada la probable magnitud del desastre conservador, mucho dependerá de quién siga en los Comunes. Porque los únicos que pueden competir por sustituir a Sunak son los que han conservado un escaño en el Parlamento. Es posible que muchos de los que se mencionan actualmente como posibles sucesores ya no sean diputados, lo que los descartaría a corto plazo. Pero creo que lo más probable es que el partido se escore inicialmente hacia la derecha, una opción que podría condenarlo a un largo periodo en la oposición. Es muy posible que sólo después de una segunda derrota en las elecciones generales, en 2030 o más o menos, se dé cuenta de que el camino de vuelta al poder pasa por recuperar el centro político, y no por virar cada vez más hacia los extremos. Así que sí, una travesía del desierto parece bastante probable.

¿Podemos esperar que los conservadores miren más a la derecha para frenar a Farage?

Sí, creo que los tories girarán a la derecha, al menos a corto y medio plazo.