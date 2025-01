Los excarcelados cubanos siguen vigilados y pueden volver a prisión

El acuerdo alcanzado en Cuba para la liberación de 553 presos en respuesta a la exclusión de la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo en EE UU se va cumpliendo poco a poco. El Gobierno cubano ha informado que al menos 127 personas han salido de las cárceles, en un proceso «progresivo». Las ONG defensoras de derechos humanos han confirmado que varios de ellos son emblemáticos presos políticos de 2021.

En todos los casos se trata de excarcelaciones, relajamiento de penas, o libertades condicionales. En ningún caso, hay libertad plena o cierre de expedientes, han denunciado las organizaciones Prisoners Defenders y Justicia 11J.

La vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba, Maricela Sosa, confirmó que estas personas no han sido ni indultadas ni amnistiadas y que, si no cumplen algunos requisitos hasta la extinción de su pena, como el de «buena conducta», «pueden regresar a la prisión». Frente a las 553 personas que las autoridades cubanas van a excarcelar, Prisoners Defenders registró a finales de 2024 un total de 1.161 presos por razones políticas en Cuba. Justicia 11J cifra en 549 los manifestantes del 11J condenados.

El número de 127 excarcelados dado por Sosa –«121 están en libertad condicional y seis tienen licencia extrapenal por razones de enfermedad»– contrasta con los 50 nombres presos políticos confirmados hasta el viernes por la organización Prisoners Defenders, por lo que cabe esperar que haya un número importante de presos comunes que hayan sido beneficiados con excarcelación.

Emblemáticos presos políticos como Luis Robles, el joven de 20 años preso por mostrar un cartel de protesta en La Habana en 2020; Dariel Cruz García, de 23 años, Donaida Pérez, Félix Navarro o Brenda Díaz, la manifestante trans sentenciada a 14 años de cárcel por participar el 11 de julio de 2021, fueron excarcelados.

Algunos se negaron a firmar condiciones, como el activista Pedro Albert Sánchez, nombrado preso de conciencia por Amnistía Internacional, y que cumplía su pena en casa desde diciembre por su padecimiento de cáncer. Allí se negó a suscribir el papel con su libertad condicional, que igual le fue otorgada. «Sería aceptar que cometí delito, y eso no ocurrió».

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer, salió de la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, y llegó a su casa para encontrarse con sus familiares, y con un apagón: «Poco después de que llegué, se fue la corriente eléctrica», dijo.

Ferrer, cuyos castigos y aislamientos en prisión fueron denunciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relató que hasta noviembre recibió palizas en la prisión. «Me fueron a buscar en la celda para hablar de mi libertad, pero con condiciones. Yo dije que no aceptaba condiciones de ningún tipo. Pero me sacaron del penal y me advirtieron que tenía que aceptar cumplir con la legalidad socialista o me encarcelarían de nuevo. Yo les dije que nos ahorráramos trámites y me dejaran preso porque mi compromiso es con la libertad, la democracia y los derechos humanos, pero me sacaron a la calle y sin recoger mis cosas».

El opositor debe presentarse mensualmente ante un tribunal y le fue sugerido que buscara un trabajo «socialmente aceptable», como deben hacer los demás que salieron de los calabozos.

La vicepresidenta del TSJ informó que se han producido excarcelaciones «en todas las provincias cubanas». Explicó que cada persona ha tenido un encuentro con un juez de ejecución que le ha explicado su situación legal durante su «período a prueba». «En los próximos días seguirá el proceso», aseguró el presentador de televisión y portavoz del Gobierno, Humberto López, cuando la entrevistó. La Fiscalía tendrá que ofrecer su criterio sobre cada caso planteado, acotó Sosa, «y puede ser favorable o desfavorable».

Esta es la primera excarcelación de presos en Cuba desde 2019, cuando las autoridades indultaron a 2.604 reclusos. La anterior se produjo en 2015, cuando un total de 3.522 presos fueron excarcelados como «gesto humanitario» ante la visita del Papa Francisco.

Este viernes, la televisión cubana mostró una entrevista a la coronel Daniset González, jefa nacional de Información de la Policía, en la cual habló de nuevas detenciones de «delincuentes», sin precisar un número. A todos se les imputó «desobediencia».