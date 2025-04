Un F-35 se topa con un caza Su-35 ruso en Alaska en unas maniobras "poco profesionales"

Un sorprendente vídeo circula por las redes sociales en el que se puede ver un encuentro muy cercano entre un caza ruso Su-35 Flanker-E ruso y un avión estadounidense F-35A de la Fuerza Aérea con base en Alaska. En las imágenes también se ve una variante del bombardero ruso Tu-95 Bear.

El vídeo apareció por primera vez en el canal de Telegram Fighterbomber, vinculado a las Fuerzas Aeroespaciales Rusas. La breve grabación parece mostrar al F-35A aproximándose al Flanker ruso. En un momento dado, se queda por delante y a la derecha, muy cerca de su morro. En la grabación no queda claro el contexto ni dónde ni cuándo se grabó exactamente el documento.

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte estadounidense-canadiense (NORAD) fue preguntado por la publicación The War Zone sobre este incidente y esta fue la respuesta: "Si bien no podemos verificar la autenticidad del video, NORAD reconoce haber interceptado una aeronave rusa el 18 de febrero de 2025. Las maniobras de vuelo de la aeronave rusa que se muestran en el video no son, una vez más, las que uno esperaría ver de un miembro profesional de la Fuerza Aérea".

La publicación militar recuerda que las maniobras poco profesionales entre aeronaves estadounidenses y soviéticas eran habituales durante la Guerra Fría, y esto continuó con la Rusia de los noventa. Las fuerzas aéreas chinas también se han hecho conocidas por prácticas similares. En los últimos años se ha observado un aumento de este tipo de "encuentros cercanos" entre aeronaves estadounidenses y sus homólogas rusas y chinas, tanto en territorio estadounidense como en otros lugares del extranjero.