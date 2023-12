El fallo de Colorado amenaza la carrera a la Casa Blanca de Trump

Donald Trump hace frente al desafío legal más importante y definitorio de cara a su futuro electoral el próximo año. La defensa del exmandatario y principal candidato del Partido Republicano a las presidenciales se prepara para pedir la revisión de un fallo de la Corte Suprema de Colorado, que lo ha encontrado no elegible para regresar a la Casa Blanca considerando su papel en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 bajo la cláusula de insurrección a la Constitución, es decir, aplicando la Enmienda 14 de la Carta Magna.

Los magistrados exigieron en su fallo que el secretario de Estado de Colorado excluyera el nombre del expresidente de la papeleta de las primarias republicanas del Estado, que se llevarán a cabo el próximo 5 de marzo, durante el conocido como «supermartes», una fecha clave en la que votarán 16 Estados y que puede definir la contienda. Las primarias republicanas empiezan el 15 de enero con los caucus de Iowa y Trump parte como favorito, según todas las encuestas, para volver a enfrentarse al ahora presidente, el demócrata Joe Biden, en 2024. Esa batalla electoral es una repetición de 2020, cuando Biden ganó a Trump en Colorado por 13 puntos.

Este calendario político se alineará con el judicial. El Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora y con facultades superiores a las estatales como la de Colorado, definirá a partir del 4 de enero la resolución del proceso. Esta revisión, según confirmó el portavoz de Trump, permite que el magnate permanezca hasta nueva orden y de manera automática en esa papeleta.

La decisión de 4-3 de los magistrados de Colorado, sin embargo, ya es considerada un terremoto político y legal por lo inédito. Nunca en la historia se ha excluido a un candidato presidencial bajo la Sección 3 de la 14ª Enmienda. Según esta mayoría de jueces en una opinión no firmada, los esfuerzos de Trump por revertir los resultados de las elecciones de 2020 equivalían a participar en una insurrección y que la sección 3 de la 14ª Enmienda, ratificada después de la Guerra Civil, prohíbe a los insurrectos ocupar cargos federales, incluida la presidencia.

La mayoría añadió: «No llegamos a estas conclusiones a la ligera. Somos conscientes de la magnitud y peso de las preguntas que ahora tenemos ante nosotros». Y luego continuaron diciendo que «también somos conscientes de nuestro solemne deber de aplicar la ley, sin miedo ni favor, y sin dejarnos influir por la reacción pública a las decisiones que la ley nos obliga a tomar».

Lo cierto es que ahora que todo quedará en manos del Supremo, podría tomar algún tiempo para que los jueces actúen, y las primarias republicanas de Colorado, programadas para marzo, podrían proceder sin verse afectadas más allá de la narrativa. En Washington, sin embargo, hay quienes creen que los jueces también pueden ser reacios a retirar a los votantes la decisión de cómo evaluar la conducta de Trump después de las presidenciales de 2020.

Otra posible vía de escape para Trump puede estar en manos del Congreso, con facultades para eliminar la prohibición, según dice la disposición, pero solo mediante una votación de dos tercios en cada Cámara. Pero, desafortunadamente para el exmandatario, su partido no cuenta con las mayorías para que esto sea posible.

Las discusiones entre expertos por el fallo dominan los titulares en Estados Unidos. Esta disposición fue concebida para abordar las secuelas de la Guerra Civil, por lo que se redactó en términos generales y, según la mayoría de los académicos consultados por LA RAZÓN, sigue teniendo vigencia. El profesor de American University Emilio Viano relata que «el Congreso concedió amplias amnistías en 1872 y 1898, pero esos actos fueron retrospectivos y no limitaron la fuerza prospectiva de la Sección 3», por lo que la decisión cuenta con un argumento sólido.

Es importante ver este lío judicial en un contexto más amplio de polarización entre los mismos republicanos que no terminan de cerrar filas en torno a Trump. Es tal vez el único asunto que los ha unido hasta ahora. El empresario Vivek Ramaswamy se comprometió a retirarse de la carrera de las primarias republicanas de Colorado hasta que se le permita a Trump regresar. Por su parte, Chris Christie dijo tras conocer la noticia que «Donald Trump no debería ser impedido de ser presidente por ningún tribunal. Debería ser impedido de ser presidente de Estados Unidos por los votantes de este país», escribió. No está claro cuánto va a impactar este caso las oportunidades de Trump, que encabeza ahora las encuestas de las primarias y de las federales.