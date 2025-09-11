Un fallo de motor obliga a desviar un vuelo hacia Los Ángeles en EE UU

Un Boeing 737-700 de la aerolínea estadounidense Southwest Airlines, que cubría la rutaentre Burbank y Phoenix, en EE UU, ha tenido que ser desviado este jueves al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles debido a una incidencia técnica. La aeronave ha aterrizado sin problemas y los pasajeros han podido desembarcar con normalidad.

Según ha comunicado la aerolínea, la avería se ha producido poco después del despegue desde el Aeropuerto Hollywood-Burbank, en el condado de Los Ángeles. La compañía ha explicado que uno de los motores presentó un fallo y, como medida de seguridad, el vuelo fue redirigido a Los Ángeles.

La aerolínea ha confirmado que el aparato rodó sin incidentes hasta la puerta de desembarque y que los pasajeros afectados serán reubicados en otro vuelo con destino a Phoenix. De este modo, el aterrizaje se ha completado sin consecuencias para los viajeros, mientras la compañía trabaja en garantizar la continuidad del trayecto programado.