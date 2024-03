Familias de los rehenes se unen a las protestas contra Netanyahu

Miles de personas se reunieron ayer frente a la «Kneset» (Parlamento israelí) por la noche exigiendo elecciones anticipadas, también la liberación de los rehenes cautivos en la franja de Gaza a través de negociaciones y que los parlamentarios, en estos tiempos de aguda crisis nacional, no se tomen las vacaciones de la Pascua judía que se acercan. Los manifestantes están abriendo tiendas de campaña en lugares que la Policía les ha permitido y pretenden permanecer allí durante cuatro días.

Por primera vez desde que comenzó la guerra, las organizaciones de protesta se han unido en este llamamiento a manifestarse en Jerusalén durante la última semana de la sesión de invierno de la «Kneset». Últimamente, algunas de las grandes organizaciones anti reforma judicial han vuelto a las calles (hasta entonces ocupadas tan solo por los simpatizantes de las familias de los rehenes y las menos numerosas manifestaciones que pedían un alto a la guerra), pero esta unión entre la fuerza Kaplan, Hermanos y Hermanas en Armas y Ellas Construyen una Alternativa tiene como objetivo elevar la moral.

El sábado por la noche, miles de personas participaron en las diversas protestas en todo el país y en la gran manifestación semanal de las familias de los rehenes en la Plaza de los Secuestrados en Tel Aviv dio un giro dramático después de que los oradores pidieran a los asistentes unirse a las protestas antigubernamentales.

Las familias de los secuestrados no son un bloque unido y cuando Eli Albag, padre de la rehén Liri Albag, dijera en el podio que no habría más protestas separadas en la Plaza de los Rehenes, fue una sorpresa. «Este es el último sábado que estaremos aquí», anunció. «Ya no nos reuniremos aquí, estaremos en las calles (…) este es el momento en que apagamos las luces», añadió Albag.

Unos cientos de metros más allá, donde los manifestantes cada semana cortan el tráfico de la autovía de circunvalación con respuesta violenta de la Policía, Einav Zangauker, madre del cautivo de Hamás Matan Zangauker, calificó el manejo por parte de Netanyahu del asunto de los rehenes como «incomprensible y criminal».

«Primer ministro Netanyahu, después de que abandonó a nuestras familias el 7 de octubre, y después de 176 días en los que no logró un acuerdo [para su regreso], y debido a que está totalmente empeñado en torpedear un acuerdo, nos hemos dado cuenta de que usted es el obstáculo para el acuerdo. Usted es el obstáculo. Usted es quien se interpone entre nosotros y el regreso a casa de nuestros seres queridos», dijo.

«A partir de ahora trabajaremos para reemplazarlo de inmediato», prometió Zangauker. «Hemos llegado a la conclusión de que esa es la forma más rápida de llegar a un acuerdo (...) Nos manifestaremos y exigiremos su destitución. Le perseguiremos públicamente».

Estas familias insisten en que el único acuerdo habido hasta ahora, el de noviembre por el que fueron liberados 105 cautivos, se alcanzó mediante negociación e intercambio, y que ese es el único modo de devolverlos a Israel, a los vivos y a los muertos.

Las autoridades estiman que Hamás mantiene cautivos aún a más de 130 personas, de las cuales muchas no están vivas.

El Foro Empresarial de Israel, la organización que representa a la mayoría de los trabajadores del sector privado del país en las 200 empresas más grandes, anunció el domingo a los empleados que se les permitirá participar en la protesta de varios días en Jerusalén sin ser sancionados. «Esta es una emergencia para Israel y se debe permitir participar en el acto democrático a aquellos que estén interesados», decía el foro en un comunicado.

Además, decenas de empresas tecnológicas también comunicaron a sus empleados que pueden unirse a las protestas contra el Gobierno sin sanciones.

Y mientras miles de ciudadanos erigen tiendas de campaña frente al Parlamento, Netanyahu se ha dirigido a la nación en un mensaje antes de ser operado de una hernia con anestesia general, según informó su oficina. «Unas elecciones ahora solo paralizarían las negociaciones para liberar a nuestros rehenes y pondrían fin a la guerra antes de lograr sus objetivos. Y el primero que acoge con agrado esto es Hamás, y eso lo dice todo», consideró Netanyahu.

También sostuvo que cualquiera que afirme que no está haciendo todo lo posible para traer a los rehenes a casa «está equivocado y está provocando que otros se equivoquen». «Quienes saben la verdad y aún repiten esta mentira causan sufrimiento innecesario a las familias de los rehenes», insistió el líder del Likud.