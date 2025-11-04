El FBI arresta a dos yihadistas en Michigan que ya poseían armas para un atentado

Fiscales federales han imputado a dos hombres vinculados a lo que alegan fue un complot inspirado por el Estado Islámico (ISIS, Daesh) con base en Michigan para llevar a cabo un ataque en Estados Unidos, según información oficial de la Justicia norteamericana.

Según datos aportados por el FBI, Mohmed Ali y Majed Mahmoud compraron armas de fuego, incluidos rifles tipo AR-15, en los últimos meses y participaron en conversaciones en línea que indicaban que tenían conocimiento de un plan de ataque.

La fiscalía alega que cinco personas, entre ellas al menos un menor, participaron en la conspiración, aunque hasta el momento solo dos enfrentan cargos federales. Según documentos judiciales, el grupo utilizó plataformas de mensajería cifrada y redes sociales para difundir mensajes relacionados con el ISIS que incitaban a cometer atentados.

Los dos detenidos practicaron con las armas de fuego en campos de tiro en las últimas semanas y fijaron el 31 de octubre —Halloween— como la fecha del ataque.