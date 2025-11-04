Marruecos destina 10 millones de euros para fomentar la enseñanza del Islam en Europa y Canadá

El ministro de Dotaciones y Asuntos Islámicosde Marruecos, Ahmed Toufiq, ha anunciado la asignación de más de 105 millones de dirhams (9,8 millones de euros) para apoyar financieramente a 18 asociaciones islámicas en Europa y Canadá con el "objetivo fortalecer la orientación religiosa y proporcionar un entorno espiritual abierto y equilibrado para los miembros de la diáspora marroquí".

El anuncio se realizó durante una sesión de preguntas y respuestas en la Cámara de Representantes, donde el ministro explicó que este apoyo forma parte de una visión integral para respaldar a los marroquíes residentes en el extranjero en los ámbitos religioso y cultural, y para potenciar el papel de los centros islámicos que reúnen a la comunidad en los distintos países de la diáspora.

El Ministerio envió 372 guías religiosos a nueve países durante el Ramadán, además de distribuir 345.000 ejemplares del Corán a mezquitas y centros islámicos. Esta iniciativa busca unificar el discurso religioso moderado y conectar a la nueva generación con su auténtica identidad marroquí.

Asimismo, anunció el lanzamiento de un nuevo programa de medios religiosos multilingüe. Señaló que será un programa interactivo que se transmitirá diariamente en plataformas digitales para acercar el conocimiento religioso a las nuevas generaciones que viven en la era de la comunicación rápida y los espacios digitales.