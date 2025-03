El fin del alto el fuego en Gaza arruina las esperanzas de los familiares de los rehenes

Israel despertó con la noticia de que se habían reanudado los bombardeos sobre Gaza. Los familiares de secuestrados recibieron llamadas de teléfono de los oficiales del Ejército que acompañan sus casos entre la una y las dos de la madrugada, advirtiéndoles de que en unas horas iban a atacar Gaza.

El resto del público se enteró al amanecer.

Mientras los muertos en la franja que reportaba Hamás iban en aumento, fue quedando claro poco a poco que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tenían como objetivo la infraestructura civil de Hamás, altos cargos gubernamentales y municipales, aparentemente para dañar la capacidad de gobierno de la organización islamista.

Una fuente israelí familiarizada con las conversaciones del gabinete de seguridad del primer ministro, Benjamin Netanyahu, declaró al ente público de radiotelevisión Kan que el mandatario considera necesario cambiar el modo de combate en Gaza atacando no sólo al liderazgo militar de Hamás, sino al civil.

El gobierno espera que bandas armadas no leales a Hamás, los llamados "clanes", tomen el control si el gobierno de Hamás se debilita.

Mientras, el día ha estado trufado de manifestaciones y protestas de diferentes organizaciones en apoyo al Foro de Familiares Secuestrados y Desaparecidos, que aglutina a la mayor parte de los familiares de los 251 que Hamás secuestró el 7 de octubre. Hay, sin embargo, otras organizaciones menores de familiares de secuestrados que sí apoyan el uso de la fuerza en Gaza.

Algunos rehenes liberados advirtieron este martes que la reanudación de los combates en Gaza pone en riesgo la vida de los cautivos.

Yarden Bibas, Eliya Cohen y Omer Wenkert, liberados en las últimas semanas, describieron en redes sociales sobre el miedo y la inquietud que experimentan desde que Israel puso fin al alto el fuego con Hamás la madrugada del martes.

“La decisión de Israel de reanudar los combates me transporta a Gaza, a los momentos en que oí explosiones a mi alrededor y temí por mi vida, temiendo que el túnel donde me tenían retenido se derrumbara”, escribió Bibas en inglés en redes sociales.

“Mi esposa e hijos fueron secuestrados vivos y brutalmente asesinados durante su cautiverio. La presión militar pone en peligro a los rehenes, mientras que un acuerdo los trae de vuelta a casa”, añadió.

Bibas compartió una fotografía suya con sus amigos de toda la vida los hermanos David y Ariel Cuño, también del kibutz Nir Oz, como Yarden, que todavía están retenidos en Gaza.

“Estoy aterrorizado por mis mejores amigos, David y Ariel Cuño”, dice. “Perdí a mis Shiri, Ariel y Kfir, pero David aún puede regresar con vida a Sharon, Emma y Yuli, y Ariel a su pareja Arbel Yehud y su familia”.

Eliya Cohen dijo que desde que se enteró de los ataques en Gaza, no puede quedarse quieto.

“Mi hermano, Alon Ohel, está encadenado y come un pan de pita con moho y dos cucharadas de habas al día”, escribió Cohen, refiriéndose al rehén Alon Ohel, quien quedó abandonado en los túneles de Gaza cuando Cohen, Or Levy y Eli Sharabi fueron liberados el mes pasado, durante la primera etapa del acuerdo de alto el fuego.

“Es simplemente incomprensible, y no hay palabras para describir la falta de comprensión en nuestro país sobre lo que está sucediendo a 50 metros bajo tierra”, añadió Cohen. “Y si existe algún entendimiento, ¿cómo se explica este abandono y esta falta de atención a la vida humana?”.

Omer Wenkert, rehén liberado, compartió ideas similares.

«¿Han escuchado siquiera una palabra de lo que les hemos estado diciendo los rehenes liberados? ¿No nos ven?», escribió Wenkert. «Esta peligrosa decisión tendrá un efecto incalculable en quienes aún estamos retenidos allí. Y digo 'en nosotros' porque quienes estamos allí somos yo, y yo soy ellos. ¡Sigo allí! ¡Hasta que liberen al último rehén, seguiré allí!».

Por su parte, la rehén rescatada Noa Argamani responde escribió en X que «todas las esperanzas se desvanecen en un instante».

Se dirigió a su pareja, el rehén Avinatan Or: «Lo siento, Avinatan… durante 529 días no has visto la luz del día. Lamento que te hayan dejado atrás».