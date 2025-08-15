Una funcionaria de prisiones podría entrar en la cárcel tras haber mantenido una relación con un preso

Megann Gibson, una empleada de prisiones de 26 años, se encuentra bajo investigación tras destaparse un escandaloso caso de corrupción que podría enviarla a prisión. Las autoridades judiciales han descubierto una intrincada red de comunicaciones ilegales que involucran a la mujer con un criminal considerado extremadamente manipulador.

Gibson intercambió más de 900 mensajes con la madre del recluso, visitó su domicilio en Sheffield (Inglaterra) y mantuvo contactos sospechosos con miembros de la pandilla del prisionero, desafiando todos los protocolos de seguridad penitenciaria.

Detalles del caso judicial

La fiscal Louise Pryke presentó evidencias devastadoras ante el juez Kate Rayfield. Entre ellas, cartas donde el prisionero agradecía a Gibson por un dispositivo de vapeo y expresaba requerimientos de carácter sexual.

Las frecuentes visitas de la funcionaria a las celdas y el tiempo excesivo con los internos levantaron serias sospechas entre sus compañeros. Gibson admitió cargos de conducta indebida en un cargo público y posesión de cannabis. Su sentencia está programada para noviembre, según informó el periódico británico Daily Mail.