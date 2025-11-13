El gobierno laborista de Starmer planea una gran subida de impuestos a la clase trabajadora

El gobierno laborista de Keir Starmer se encuentra en una débil situación. No solo está cuestionado en el cargo del primer ministro dentro de su partido, sino que sufre una de las peores tasas de aprobación popular que podría caer aun más si finalmente da luz verde a sus planes para un aumento de impuestos. Por si fuera poco, este jueves se ha sabido que el PIB del Reino Unido registró una expansión del 0,1% en el tercer trimestre del año, dos décimas por debajo del crecimiento del 0,3% experimentado entre abril y junio.

El primer ministro dijo a los diputados laboristas en una reunión privada en Westminster el lunes que el Presupuesto se basaría en "decisiones duras pero justas" y admitió que el contexto es "peor de lo que incluso nosotros temíamos", según Financial Times.

A pesar de haber prometido a los votantes que no habría una subida fiscal para los trabajadores, la prensa británica y los analistas económicos coinciden en que el ejecutivo de Starmer tiene en la recámara un plan para acometer una de las mayores subidas fiscales de la historia reciente del Reino Unido con el objetivo para tapar un gigantesco agujero fiscal.

Si finalmente da luz verde a esta iniciativa, el líder laborista estaría rompiendo una de sus promesas más contundentes de la campaña electoral con la que ganó las elecciones. "No aumentaremos el Impuesto sobre la Renta, el Seguro Nacional (National Insurance) ni el IVA". Con este mensaje, el entonces candidato izquierdista quería dejar claro que la era de la austeridad terminaría si él ganaba las elecciones.

La razón detrás de este giro reside en la grave situación de las finanzas públicas. Según la prensa británica, la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, tiene que gestionar un déficit fiscal estimado en unos 30.000 millones de libras, que debe cubrir para cumplir con sus propias reglas financieras. Por ello, el año pasado el sector empresarial sufrió un aumento de las cotizaciones a la seguridad social a cargo de las empresas de 25.000 millones de libras.

Además del déficit general, la presión sobre el gasto aumenta por otros compromisos, como el plan para incrementar la inversión en defensa al 2.5% del PIB. Como explicó "The Independent", el propio Starmer ha reconocido que la subida de impuestos es una opción para financiar los compromisos estratégicos tan grandes como los de Defensa.

Para llenar este vacío, las filtraciones sugieren que el gobierno está considerando un aumento en el Impuesto sobre la Renta que supondría un impacto directo en el bolsillo de millones de hogares y consolidaría al Laborismo como el partido que implementó una de las subidas fiscales más duras.

Starmer asegura que esta situación es herencia del pasado gobierno conservador y de la salida de Europa, el famoso Brexit, que según él ha supuesto una pérdida de un 4% del PIB y 80.000 millones de euros anuales de recaudación.