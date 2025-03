Gran operativo de búsqueda tras el derrumbe de un rascacielos en Tailandia por el terremoto: "Cada segundo cuenta"

Más de 1.000 personas han muerto tras el terremoto en Myanmar, y el número de muertos podría aumentar diez veces. El potente seísmo también afectó a la vecina Tailandia, donde se está llevando a cabo una amplia operación de búsqueda en la capital, Bangkok, para encontrar supervivientes tras el derrumbe de un edificio de gran altura. “Cada segundo cuenta”, alerta el gobernador de la ciudad.

El viernes, Myanmar fue golpeado por un poderoso terremoto de magnitud 7,7. Se ha confirmado la muerte de más de 1.000 personas y, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el número de muertos podría ascender a 10.000. Como consecuencia del desastre, la junta militar del país declaró el estado de emergencia y pidió ayuda internacional.

El terremoto también afectó a la vecina Tailandia. En la capital, Bangkok, imágenes y vídeos de la ciudad muestran cómo, entre otras cosas, se han creado cascadas desde las piscinas de los tejados de los edificios de gran altura como consecuencia de los temblores.

Se ha confirmado la muerte de al menos nueve personas y alrededor de 100 están desaparecidas. La mayoría de los desaparecidos son trabajadores de la construcción que se cree que quedaron atrapados bajo los escombros de un edificio de gran altura que estaba en construcción y se derrumbó en el área de Chatuchak. Esto ha dado lugar a una amplia operación de búsqueda para rescatar a los afectados.

El sábado por la mañana, CNN informó que los equipos de rescate recibieron señales de vida de 15 personas que aún estaban atrapadas bajo los escombros. "Sin retrasos, sin paradas: cada segundo cuenta cuando se trata de vidas", dijo el gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, según CNN. El gobernador añade que se ha desplegado maquinaria pesada para levantar los escombros en la búsqueda "urgente" de supervivientes.

Entre los escombros se han reunido las familias de los desaparecidos con la esperanza de recibir noticias de sus seres queridos. CNN habló con Junpen Kaewnois, quien dice que su madre y su hermana trabajaban como pintoras en la obra y se encuentran entre las personas desaparecidas. "Seguí llamando, pero no funcionó. Lo único que oí fue el constante sonido de la bocina del teléfono ocupado", lamenta. "Siento como si tuviera un nudo en el estómago y no tengo apetito. Me preocupa que mi madre y mi hermana sigan atrapadas allí desde ayer", explica con preocupación.