¿Ha dejado Colombia de ser un país de derechas?

La izquierda sueña con llegar al poder en Colombia el próximo 17 de junio. El candidato progresista Gustavo Petro ha pasado a la segunda vuelta y se enfrentará a Iván Duque, el aspirante de la derecha uribista. Petro, ex guerrillero del M19 y ex alcalde de Bogotá, ha logrado el 25% de los votos, y Duque el 39%. El tercero ha sido Sergio Fajardo, con el 23,7%, considerado por muchos como una opción de centro izquierda.

Aunque el nombre con más opciones para suceder al presidente Juan Manuel Santos es Duque, en Colombia no se descarta que parte del voto de Fajardo vaya a Petro, lo que podría darle al izquierdista la presidencia del país. Si algo así sucediera, sería la primera vez en décadas que Colombia tiene un presidente progresista. “El 30% del país siempre ha estado en el centroizquierda, en el progresismo liberal. Hoy ese segmento podría superar el 50%, por eso es un momento histórico para Colombia pase lo que pase en la segunda vuelta”, afirma María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz.

Tradicionalmente, la izquierda colombiana no ha llegado al poder como sí ha sucedido en países de su entorno, ya sea Chile, Argentina, Brasil, Venezuela o Ecuador. La historia política de este país no discurre en paralelo con la de su entorno. “En Colombia no hubo una dictadura militar comparable a la de otros países vecinos. La dictadura del general Rojas Pinillas (1953-1957) duró cinco años y acabó cuando los dos partidos que mandaban se cansaron del presidente”, explica Llorente.

“Colombia es un país de derechas”, suelen repetir los analistas políticos. La pugna política en este país durante décadas ha sido entre los partidos Liberal y Conservador, dos formaciones de derechas. “La explicación es que la izquierda nunca ha sabido unirse, al contrario que la derecha. La izquierda ha estado dividida por sus egos y caudillismos”, asegura María Victoria Duque, analista de la revista “Razón Pública”, quien considera que ahora, tras los resultados de la primera vuelta, “hay una oportunidad histórica para que la izquierda deje a un lado sus peleas y se une entorno a un proyecto”.

La existencia de las guerrillas es otro argumento que esgrimen los analistas para explicar el fracaso de la izquierda en Colombia. “Debido al conflicto armado con las FARC y el ELN, ser de izquierdas era ser subversivo, te tachaban de guerrillero”, señala Duque. “La sociedad colombiana se volvió conservadora porque el conflicto la polarizó y llevó a la gente hacia posiciones que defienden por encima de todo el orden y la autoridad. Ahora que el conflicto desaparece, el foco se pondrá en preocupaciones como la desigualdad”.

Los resultados de la primera vuelta de las elecciones demuestran que los colombianos quieren un cambio. “Pero ese cambio no es necesariamente hacia la izquierda”, matiza Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz. “La gente que votó a Fajardo son votantes que se sitúan en el centro político. No creo que sea una izquierda radical, sino un voto a favor de un cambio moderado y alejado de la polarización”.

Llorente cree que el buen resultado de Petro es similar al que ha tenido la izquierda en el pasado. “No es un fenómeno nuevo en mi país. Hace ocho años, Mockus le dio un buen susto al establishment colombiano. En Colombia hay sectores independientes, gente joven, urbana, que quiere cambiar las cosas y que ha ido creciendo en el país, pero que no son totalmente de izquierdas”.