Un ataque con vehículo en Francia deja diez heridos: el agresor fue detenido tras gritar “Allahou Akbar”

Un grave suceso ha conmocionado este miércoles a la población de la isla de Oléron, en Charente-Maritime, en Francia. Un hombre ha sido detenido tras embestir voluntariamente a peatones y ciclistas con su vehículo en Saint-Pierre-d’Oléron, provocando al menos diez heridos, cuatro de ellos en estado de máxima gravedad, según ha informado el fiscal de La Rochelle.

El ataque se produjo esta mañana cuando el conductor emprendió una “carrera loca” por las calles del municipio, atropellando a todas las personas que encontraba a su paso. Según el alcalde de la localidad, Christophe Sueur, el individuo actuó con una “intención deliberada” de causar daño. “Buscaba percutir a todas las personas que podía encontrar”, declaró en directo a BFMTV.

Tras el atropello múltiple, el hombre detuvo su vehículo e intentó incendiarlo antes de ser reducido por las fuerzas del orden. La gendarmería, que acudió rápidamente al lugar, tuvo que emplear un taser para neutralizarlo. En ese momento, el sospechoso gritó “Allahou Akbar”, según confirmó el fiscal de La Rochelle.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, es conocido por los servicios de gendarmería por comportamientos inestables y problemas de alcoholismo, informó el alcalde. El individuo tiene vínculos familiares en la isla y su padre ya ha sido informado de su arresto.

Ante la gravedad del ataque, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, se desplazó de urgencia a Oléron “por orden del primer ministro” y tenía previsto llegar a la brigada de gendarmería hacia las 14:00 horas. El fiscal de La Rochelle ha abierto una investigación por tentativa de asesinato, mientras que el fiscal antiterrorista mantiene “en observación”.

Desde su avión rumbo a Brasil, el presidente de la República, Emmanuel Macron, ha sido informado de los acontecimientos y sigue la evolución de la situación “con gran atención”, según fuentes del Elíseo. Macron se ha comunicado por teléfono con el ministro del Interior para coordinar la respuesta del gobierno.

Las autoridades locales y nacionales han pedido calma a la población, mientras los equipos de emergencia continúan atendiendo a las víctimas y evaluando el estado de los heridos. La isla de Oléron, conocida por su tranquilidad y su actividad turística, vive horas de consternación tras un suceso que ha conmocionado a toda Francia.