"Las implicaciones de la decisión del fiscal de CPI son serias porque contribuyen a deslegitimar a Israel"

¿Cuáles son las implicaciones de la decisión del fiscal jefe del CPI de solicitar la detención del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y de su ministro de Defensa, Yoav Gallant?

Las implicaciones son serias porque contribuyen a deslegitimar a Israel. Es poner a Israel al nivel de Hamás que es una organización terrorista criminal. Respecto a las implicaciones políticas internas, me parece que la decisión del CPI va a unificar las líneas de acción política de Netanyahu y Gallant. No creo que haya nadie en Israel que comparta la decisión de la Corte Penal Internacional. A pesar de todas las críticas que se han vertido contra Netanyahu, no hay nadie que ponga en el mismo plano los atentados terroristas del 7 de octubre con la respuesta militar israelí al ataque de Hamás, a pesar de que se considere excesiva en algunos sectores de la sociedad.

Israel no es miembro del CPI, ni Estados Unidos tampoco. ¿No hay riesgo de una detención inmediata en el caso de que el tribunal aceptase la solicitud del fiscal?

Es cierto que Israel, al igual que Estados Unidos no es miembro del CPI. No obstante, a nadie se le ocurriría detener a Netanyahu, ni siquiera los grandes detractores del primer ministro israelí. En el extranjero, quizás, si puede tener peligro entre los países más hostiles con el Estado de Israel. No obstante, el hecho de que Israel no sea miembro no rebaja el efecto negativo que la decisión del fiscal produce sobre la imagen de Israel. Estados Unidos está en la misma línea que Israel en el sentido en el que entiende las dificultades de la guerra contra actores no estatales, terroristas que se refugian entre la población civil y sabe que es una lucha que no puede hacerse con las manos atadas. No hay forma de no violar los derechos humanos. Washington está en la misma batalla con Tel Aviv en su lucha contra el terrorismo yihadista. Habría que ver cómo hubieran reaccionado otros países democráticos al ataque terrorista masivo que sufrió Israel el 7 de octubre.

¿Cómo afecta la decisión a la imagen exterior de Israel?

La imagen exterior de Israel comenzó a deteriorarse hace tiempo y Gaza lo ha acelerado. Por eso Sinwar concibió ese ataque. Sabía cómo iba a reaccionar el Gobierno y la sociedad israelí, pero también entendió cuál era el contexto internacional de creciente antisemitismo.

El CPI emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por el secuestro de los niños ucranianos en la guerra. ¿Puede compararse la actuación de los dos líderes en la guerra desde el punto de vista del derecho internacional?

Efectivamente la solicitud del fiscal jefe pone al presidente ruso y al primer ministro israelí en un mismo plano, pero no se puede olvidar que Putin inició una guerra de agresión contra un tercer país independiente. Netanyahu, sin embargo, ordenó una operación militar sobre la Franja de Gaza como respuesta a un ataque terrorista contra las comunidades judías del sur de Israel y la muerte de 1.200 civiles inocentes. Es una diferencia vital que no debería pasar desapercibida.