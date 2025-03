Un informe de inteligencia demuestra que la "sangría" de soldados norcoreanos en Ucrania es peor de la esperada

La inesperada presencia de soldados norcoreanos al frente de Ucrania, de la que se tuvo una primera noticia el pasado mes de octubre, supuso un shock para el mando militar ucraniano, que debía enfrentarse a un enemigo con el que no contaba y del que no se sabía cuál sería su desempeño. La sospecha, confirmada después, era que el Kremlin no tendría empacho ninguno en destinar a los soldados de Kim Jong-Un a la primera línea de fuego sin importar cuál sería la factura a pagar.

Ahora, los informes de los servicios secretos británicos, que llevan a cabo un seguimiento diario y muy preciso de la evaluación de los combates, han puesto de manifiesto que la tasa de mortalidad es muy elevada y, desde luego, inasumible para los estándares occidentales.

Según la última actualización de la agencia británica, es "altamente probable" que estos días Corea del Norte "haya sufrido más de 5.000 bajas en operaciones de combate ofensivas contra las fuerzas ucranianas en el óblast ruso de Kursk", la región de Rusia ocupada por Ucrania y que ha sido el lugar elegido por Putin para destinar a los militares asiáticos. De esas 5.000, casi un tercio son muertos y el resto heridos a los que el ejército ruso ha tenido que retirar de su línea ofensiva.

Pero el dato más llamativo es que, según los agentes británicos, el batallón norcoreano se ha quedado reducido a casi la mitad con semejante nivel de bajas. "El número total de bajas asciende a casi la mitad de los aproximadamente 11.000 soldados de Corea del Norte desplegados inicialmente en la región de Kursk", afirma el servicio dependiente del Ministerio de Defensa británico.

"Informes de fuentes abiertas sugieren que Corea del Norte ha desplegado posteriormente un número limitado de tropas adicionales en Kursk para apoyo. Las tasas de bajas significativas de casi con certeza han sido causadas principalmente por asaltos desmontados a gran escala y altamente desgastantes", añaden estas fuentes.

Este coste en bajas militares se explica en parte porque Rusia ha apretado el acelerador en Kursk en las últimas semanas, lo que le ha permitido recuperar gran parte del territorio invadido. "Las fuerzas de Corea del Norte y las fuerzas rusas han logrado avances territoriales en las últimas semanas en operaciones ofensivas contra las fuerzas ucranianas en Kursk. Es probable que las fuerzas ucranianas aún retengan al menos un punto de apoyo en el territorio ruso de Kursk", añaden.

Hasta ahora, las operaciones de Corea del Norte se han limitado a la región de Kursk. Cualquier decisión de desplegarse en territorio ucraniano reconocido internacionalmente, en apoyo de las fuerzas rusas, casi con certeza requeriría la aprobación tanto del presidente de Rusia, Vladímir Putin, como del líder de la República Popular de Corea, Kim Jong Un", concluye la información de inteligencia.