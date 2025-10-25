Un inmigrante mata a una joven con un destornillador y se pone a bailar mientras su víctima se desangra

Deng Chol Majek se enfrenta una condena por el asesinato de Rhiannon Skye Whyte, de 27 años, tras un juicio que ha conmocionado al Reino Unido. Los hechos se remontan a la noche del 20 de octubre del año pasado, cuando la víctima, empleada del hotel Park Inn by Radisson en Walsall, fue seguida por su asesino mientras regresaba a casa.

El acusado acechó a la joven desde el hotel hasta la estación de tren Bescot Stadium, donde la agredió mortalmente con un destornillador. La fiscalía detalló que Rhiannon mantuvo una llamada telefónica con una amiga hasta que, de repente, los gritos interrumpieron la comunicación. Minutos más tarde, testigos observaron a Majek abandonar el lugar con el dispositivo móvil de la víctima.

El cuerpo de Whyte fue localizado por el maquinista del tren que ella pretendía tomar. Los servicios de emergencia llegaron con celeridad, pero la gravedad de las lesiones resultó irreversible y la joven perdió la vida tres días después en el hospital. La escena del crimen presentaba pruebas contundentes que señalaban al inmigrante como único responsable.

Mientras los equipos de rescate luchaban por salvar a la mujer, las cámaras de seguridad registraron a Majek en el aparcamiento del hotel ejecutando pasos de baile y escuchando música.

La sentencia se basó en evidencia forense irrefutable, incluyendo análisis de ADN, el testimonio de quienes presenciaron la huida y las imágenes de videovigilancia que documentaron toda la secuencia. El tribunal programó la lectura de la condena para las próximas semanas, cerrando un caso que ha estremecido a la sociedad británica por su ensañamiento y crueldad.