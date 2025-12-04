Una investigación concluye que Putin es "responsable" de la muerte de una británica con el agente nervioso Novichok

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha sido "imprudente" y tiene una "responsabilidad moral" por la muerte en 2018 de la británica Dawn Sturgess en la localidad de Salisbury, centro de Inglaterra, a causa del agente nervioso Novichok, concluyó este jueves una investigación independiente sobre el caso. Sturgess, de 44 años, falleció tras ser expuesta a la sustancia nerviosa Novichok, contenida en un frasco de perfume desechado en Amesbury, cerca de Salisbury, y que ella encontró.

La atención que recibió del personal de la ambulancia y del hospital de Salisbury fue "totalmente adecuada" y "estoy seguro de que ningún tratamiento médico podría haberle salvado la vida", señaló el presidente de la investigación, Lord Hughes de Ombersley, al dar a conocer en Londres el resultado de su trabajo. La muerte de la ciudadana británica se produjo tras el intento de asesinato en marzo de 2018 del exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia, envenenados con Novichock en Salisbury, si bien consiguieron recuperarse tras ser hospitalizados.

Los Skripal cayeron enfermos después de que miembros de un escuadrón de inteligencia militar del GRU ruso rociaron el agente nervioso en el pomo de la puerta de la casa del antiguo agente de inteligencia ruso en Salisbury, donde residía tras refugiarse en su día en el Reino Unido. En el informe final de la investigación sobre Dawn Sturgess, su presidente concluyó que el intento de asesinato de Skripal "debió haber sido autorizado al más alto nivel por el presidente Putin".

Afirmó que los agentes del GRU Alexander Petrov y Ruslan Boshirov "actuaron siguiendo instrucciones" cuando perpetraron el ataque. "La conducta de Petrov y Boshirov, sus superiores en el GRU y quienes autorizaron la misión, incluyendo, según he comprobado, al presidente Putin, fue asombrosamente imprudente. Ellos y solo ellos tienen la responsabilidad moral de la muerte de Dawn", dijo.

Desplegar un agente nervioso altamente tóxico en una ciudad como Salisbury fue un acto imprudente, insistió. El riesgo de que otras personas, además del objetivo previsto, murieran o resultaran heridas era totalmente previsible, indicó. Ese riesgo se amplificó drásticamente al dejar en la ciudad un frasco de Novichok camuflado en perfume, según la pesquisa.

El presidente de la investigación subrayó, además, que existía una clara relación entre el uso y el descarte del Novichok por parte de Petrov y Boshirov y la muerte de Dawn Sturgess. Tras su regreso a Rusia, ambos concedieron una entrevista a medios estatales rusos en la que afirmaron que solo estuvieron en el Reino Unido brevemente para visitar la catedral de Salisbury. "Es evidente que este ataque demostró una determinación considerable y se esperaba que fuera una demostración pública del poder ruso", indicó Lord Hughes de Ombersley.

"El ataque contra Sergei Skripal por parte de Rusia no fue, parece claro, concebido simplemente como una venganza contra él, sino que representó una declaración pública, tanto para el público internacional como nacional, de que Rusia actuará con decisión en lo que considera sus propios intereses", agregó el presidente. EFE