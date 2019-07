Irán enriquece uranio por encima del límite del acuerdo

Irán comenzó ayer a enriquecer uranio por encima del límite fijado en el acuerdo nuclear de 2015, es decir más del 3,67%, lo que eleva aún más la tensión con Estados Unidos. Se trata de la primera medida del plan anunciada hace dos meses por el presidente Hasan Rohani como consecuencia del «fracaso», según Teherán, de sus socios europeos en su intento de que Washington retirase las sanciones económicas al país.

Interpretado como un órdago a la comunidad internacional más que una amenaza real, las autoridades iraníes insistieron en que aún no han cerrado la puerta a las negociaciones, pero que de no haber cambios significativos se terminará la vía diplomática. «Nuestro ministro de Exteriores ha enviado una carta a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini ,en la que se le informa de los detalles», anunció ayer en rueda de prensa el viceministro de Exteriores, Abbas Araghchi. «La reducción de nuestros compromisos con el pacto es acorde con nuestro deseo de protegerlo, en vez de destruirlo. Este curso determina nuestra presencia dentro del pacto. Respetamos a quienes lo cumplen», declaró. Pero amenazó con si no se encuentra una solución, pasado el plazo de otros 60 días, «comenzaremos la tercera etapa» del plan para reducir los compromisos de Irán con el acuerdo de 2015.

Según el portavoz de la Agencia de la Energía Atómica de Irán (AEAI), Behruz Kamalvandí, la república elevará su nivel de enriquecimiento de uranio hasta el 5% para producir combustible para las centrales eléctricas. Muy lejos del 90% de pureza requerido por una bomba atómica. Pero el portavoz insistió en que Irán está preparado para enriquecer su uranio «hasta cualquier nivel y en cualquier volumen».

Teherán ya dio el primer paso para romper con sus compromisos el 1 de julio, cuando la AEAI anunció que había sobrepasado el límite de 300 kilogramos de uranio poco enriquecido que tiene autorizado. Al incumplir sus compromisos, Irán se expone a que la cuestión acabe ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que podría restablecer las sanciones que se le habían retirado. Por su parte, el secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, amenazó con más sanciones por haber dado este paso. En un mensaje en Twitter, Pompeo afirmó que «la última expansión del programa nuclear de Irán llevará a más aislamiento y más sanciones... El régimen de Irán, armado con armas nucleares, representaría un peligro aún mayor para el mundo», añadió.

La decisión ha puesto en alerta a sus enemigos regionales. «Irán ha violado su solemne promesa ante el Consejo de Seguridad de la ONU de no enriquecer uranio más allá de cierto nivel», lamentó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien la tildó de «medida muy, muy peligrosa». «Hago un llamamiento a Francia, Gran Bretaña y Alemania: ustedes firmaron el pacto y dijeron que, tan pronto como (los iraníes) den este paso, se impondrán sanciones severas; ¿Dónde están?», se dijo.