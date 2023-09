Isabel II no tendrá homenaje público en el primer aniversario de su muerte

Hace doce meses que fallecía la reina más longeva de la historia de Inglaterra con 96 años. El 8 de septiembre es un día de luto en Inglaterra.

Isabel II era un personaje amado y respetado por muchos, y a día de hoy, sigue en el corazón de los británicos.

Su despedida hace un año fue multitudinaria. Sin embargo, el primer aniversario de su muerte será más íntimo, no habrá homenajes públicos. Pese a ello, los actos espontáneos llenarán las puertas de Buckingham de flores en memoria de la reciente Reina.

Su hijo y sucesor, Carlos III, está renovando y adaptando la Corona, y prefiere pasar este aniversario acompañado de su esposa Camila, en privado. En el castillo de Balmoral, donde al igual que su madre, pasa gran tiempo de sus vacaciones.

No existe un protocolo formal que dicte lo que debe o no debe hacer la monarquía en un día como hoy. Aunque no haya un homenaje la Casa Real puede hacer alguna declaración Pública.

Las campanas de la abadía de Westminster sonarán como gesto simbólico y se lanzarán 21 salvas en los parques de Londres.

El gobierno británico ha anunciado la creación de un proyecto de memoria permanente en homenaje a la Reina.