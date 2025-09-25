Acceso

Israel bombardea la capital del Yemen tras un ataque hutí que dejó 20 heridos

Los bombardeos coincidieron con el inicio del discurso del máximo líder de los rebeldes

SANA'A (Yemen), 24/09/2025.- A person watches Houthi military spokesman Yahya Sarea delivering a televised statement in Sana'a, Yemen, 24 September 2025. Yemen's Houthis have claimed responsibility for a two-drone attack on the Israeli port city of Eilat, according to a statement by Houthi military spokesman Yahya Sarea. EFE/EPA/YAHYA ARHAB
Un portavoz de los rebeldes hutíesYAHYA ARHABAgencia EFE
Aviones de combate israelíes lanzaron este jueves una nueva ronda de bombardeos contra Saná, la capital del Yemen, un día después de que un ataque con drones lanzado por los rebeldes hutíes provocara heridas a al menos 20 personas en Eilat, en el sur de Israel, informaron los insurgentes yemeníes.

"La agresión israelí tiene como objetivo la capital, Saná", dijo la televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, que añadió que los bombardeos coincidieron con el inicio del discurso del máximo líder de los rebeldes, Abdelmalek al Huti.

