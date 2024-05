Los jóvenes de España, entre los de mayor intención de voto de toda Europa

Como ya es habitual, la Unión Europea ha realizado una encuesta para conocer la implicación política de sus jóvenes, y las cifras que se han recogido pueden resultar sorprendentes para más de uno. Los jóvenes españoles estarían entre los que más intención de voto dentro de Europa.

Cuanto más joven, menos se vota

Según las informaciones vertidas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), las últimas elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, tuvieron una participación del 70,4%, a pesar de haber sucedido en pleno verano. Más de 24,7 millones de españoles fueron llamados a las urnas, y finalmente acudieron a 4,2 puntos más porcentualmente de personas con respecto a los anteriores comicios, de 2019.

Los datos del CIS y del Ministerio del Interior parecen apuntar a que las mujeres acuden en mayor medida que los hombres a los colegios electorales, pero el sexo no es el único factor en el que difiere la intención de voto.

A medida que alguien se encuentra en una franja de edad más joven, parece que el ciudadano español tiene menos probabilidades de finalmente ejercer su derecho al voto. La diferencia entre los mayores de 75 años (86,6%) y los jóvenes de entre 18 y 24 años (72,6%) es de más de 14 puntos porcentuales en intención de voto.

Los jóvenes españoles, de los que más votan en Europa

A pesar de unas cifras algo bajas dentro de la población española, los jóvenes de nuestra nación se encuentran entre los que más intención de voto tienen de cara a las próximas elecciones europeas que se celebrarán del 6 al 9 de junio.

Según ha informado EuropaPress, el eurobarómetro sobre Juventud y Democracia dirigida a jóvenes europeos de entre 15 y 30 años, ha recogido que el 13% de los encuestados no tiene pensado participar en los próximos comicios al Parlamente Europeo, mientras que el 9% no tiene claro aún si acudirá o no a las urnas a ejercer su derecho al voto.

España ocupa el quinto lugar como país con mayor intención de voto joven en Europa, con un porcentaje del 68%. El "ranking" lo lideran los jóvenes rumanos y portugueses, con una intención de coto del 78% y el 77%, respectivamente. Nuestro país, sin embargo, quedaría muy por encima de la media en la encuesta.

A la cola se encuentran los ciudadanos de menor edad de Luxemburgo, Malta y Letonia, donde menos interés han despertado las elecciones europeas de este años, siendo así que su intención de voto cae preocupantemente por debajo del 50%.

En términos globales, el 64% de los jóvenes europeos afirman que acudirán a las urnas entre del 6 al 9 de junio, casi dos tercios de este sector de la población. Es una cifra sorprendente teniendo en cuenta que, al ser preguntados respecto a su participación política, la mitad de los encuestados aseguraba haber participado al menos una vez en alguna manifestación, haber firmado una petición o haber mandado una carta a algún político.

Según la investigación llevada a cabo por el eurobarómetro sobre Juventud y Democracia, los temas que más preocupan a los jóvenes europeos son los Derechos Humanos (34%), el cambio climático y el medio ambiente (33%) y la salud (29%).