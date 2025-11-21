Una jueza bloquea el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, clave en la estrategia de Trump

Una jueza federal ha dictaminado este jueves que la Administración de Donald Trump desplegó ilegalmente la Guardia Nacional en la capital de Estados Unidos, Washington DC, "excediéndose de los límites de su autoridad" cuando las autoridades locales no lo habían solicitado, en un nuevo revés para el inquilino de la Casa Blanca.

La juez de distrito Jia Cobb ha fallado que el despliegue de uniformados por parte del Pentágono para "misiones no militares de disuasión del crimen" y sus solicitudes de asistencia a tropas de otros estados probablemente excedieron la autoridades federal e infringieron la ley, informa Europa Press.

Cobb, designada por el expresidente Joe Biden, ha suspednido su orden hasta el 11 de diciembre para que la Administración pueda apelar, según informaciones recogidas por el diario estadounidense 'The Hill'. El fiscal general de Washington DC, Brian Schwalb, demandó en septiembre al gabinete de Trump, después de que anunciara el mes anterior que tomaría el control de la Policía de la ciudad y enviaría a la Guardia Nacional para combatir la delincuencia extranjera.

Desde entonces, más de 2.000 soldados están desplegados en la capital del país norteamericano. De hecho, tras la decisión de la jueza, Schwalb ha asegurado que se trata de "una victoria para DC, la autonomía local y la democracia estadounidense", puesto que "normalizar el uso de tropas militares para el mantenimiento del orden público a nivel nacional sienta un precedente peligroso".

"Ningún presidente debería tener la potestad de ignorar la independencia de los estados y desplegar tropas en cualquier lugar, sin ningún control sobre su poder militar. Este abuso de poder federal no es normal ni legal", ha manifestado a través de una serie de mensajes publicados en su perfil en la red social X.

Trump movilizó esas tropas tras emitir una orden ejecutiva el 11 de agosto de 2025 declarando una "emergencia por crimen", y en menos de un mes se sumaron más de 2.300 efectivos de la Guardia Nacional enviados por diversos estados gobernados por los republicanos.

La medida no fue exclusiva de Washington, ya que Trump aplicó la misma estratégia en otras ciudades gobernadas por demócratas, incluyendo Chicago, Portland o Los Ángeles, lo que dio lugar a litigios en tribunales federales ante denuncias de extralimitación de sus poderes, informa Efe.