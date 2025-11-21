Rusia lanza 115 drones contra Ucrania y mata al menos a 5 personas en un ataque a Zaporiyia

Rusia lanzó durante la pasada noche contra Ucrania un total de 115 drones de distintos tipos, entre ellos cerca de 70 aparatos no tripulados de ataque Shahed, según dice en su parte del viernes la Fuerza Aérea ucraniana, que informa además de la muerte de 5 personas en la ciudad suroriental de Zaporiyia por el lanzamiento de bombas aéreas rusas.

De ellos, 95 fueron neutralizados con distintos medios por las defensas aéreas ucranianas, y 19 impactaron en 19 localizaciones distintas de Ucrania.

Los drones no neutralizados han causado daños, según la Fuerza Aérea, en infraestructuras civiles y residenciales de las regiones de Cherníguiv (norte), Dnipropetrovsk (centro-este), Járkov (noreste) y Odesa (sur).

El parte de la Fuerza Aérea explica asimismo que cinco personas han muerto en las últimas horas en Zaporiyia en un ataque ruso con bombas aéreas que ha dañado edificios de viviendas y otras infraestructuras civiles.

Por su parte, las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la madrugada del viernes 39 drones ucranianos en seis de sus regiones y la península de Crimea, anexionada en 2014.

"Durante la pasada noche, entre las 23:00 del 20 de noviembre y las 07:00 del 21 de noviembre con hora de Moscú, los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 33 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.

Más adelante volvieron a comunicar que a las 08:00 habían interceptado seis drones más en territorio ruso. Las regiones más afectadas fueron Rostov (10), Smolensk (siete) y Bélgorod (seis).

También derribaron cuatro drones sobrevolando las regiones de Krasnodar, otros cuatro sobre la península ucraniana de Crimea (anexionada por Rusia en 2014), dos en Vorónezh y uno en Astracán. Además, cinco drones fueron destruidos sobre el mar Negro.

En la región de Krasnodar fueron heridas dos personas a causa de la caída de restos de drones derribados. "Dos personas resultaron heridas en Slaviansk del Kubán debido a la caída de restos de un dron. Fueron hospitalizadas y están recibiendo toda la atención médica necesaria", reza el comunicado de la administración regional a quien cita TASS.

Ayer, Defensa informó haber derribado 65 drones ucranianos.