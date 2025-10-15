La lucha por Kupiansk: soldados rusos se infiltran por tuberías de gas disfrazados de civiles para capturar la ciudad

La ciudad de Kupiansk, un importante nudo ferroviario en la región nororiental de Járkov, enfrenta la amenaza de ser capturada por Rusia, después de que su infantería haya utilizado grandes gasoductos para infiltrarse en la ciudad y vestirse de civiles para evitar ser detectados.

Hace apenas cuatro años, antes del inicio de la invasión rusa, cuatro gasoductos que cruzaban bajo el río Oskil, situado al este de la ciudad, ayudaron a proporcionar calefacción a 27 mil residentes de Kupiansk. El ejército ruso los ha convertido en "caminos de muerte": múltiples soldados los han utilizado como cobertura para cruzar el río y evitar los ataques de drones ucranianos.

Videos compartidos por los rusos mostraron cómo sus soldados recorrieron kilómetros dentro de los amplios gasoductos, tumbados boca abajo en plataformas con ruedas improvisadas. Les tomó días llegar a la salida, cerca de los suburbios de Kupiansk, donde luego usaron la cobertura de los árboles para entrar en edificios residenciales y acumularse allí. Al menos tres de los gasoductos han sido destruidos desde entonces por drones y artillería ucraniana, pero el daño ya está hecho.

Más de 700 residentes permanecen en la ciudad, que está siendo destruida por bombas de aviación rusas, artillería y drones. Esto dificulta que los defensores ucranianos identifiquen y eliminen a los soldados rusos, debido al riesgo de herir a los civiles restantes.

"Los grupos rusos se mueven por la ciudad y observan dónde están ubicados los soldados ucranianos, pasando la información a sus fuerzas principales", declaró Yuri Fedorenko, jefe del regimiento ucraniano de drones "Aquiles".

"Están intentando avanzar cada vez más dentro de la ciudad"

"Los rusos se han atrincherado en los sótanos de algunos edificios residenciales y están intentando avanzar cada vez más dentro de la ciudad", dijo Mikola Polianski, un voluntario civil que usa su automóvil para ayudar a trasladar a los civiles del frente a un lugar seguro, a LA RAZÓN. "La situación se está deteriorando y los operadores de drones rusos también están dentro de la ciudad, lanzando drones contra nuestras rutas de suministro y evacuación", subrayó.

Algunas carreteras principales han sido cubiertas con grandes redes de pesca, diseñadas para capturar drones kamikaze antes de que impacten contra vehículos en movimiento o maten a los residentes que se desplazan a pie o en bicicleta, según asegura el sargento Anatoli Repsh a LA RAZÓN. Sin embargo, las obras no se han completado debido a la creciente amenaza. Hasta hace poco, incluso se celebraban mercados regularmente donde los locales podían vender sus productos, pero la vida está abandonando la ciudad asediada cada vez más rápido.

Ataques en Ucrania Tania Nieto LA RAZÓN

"Los cuerpos de los fallecidos yacen durante días o semanas en el suelo porque los servicios de emergencia ya no operan en Kupiansk. Eventualmente, algún vecino los entierra en el lugar, entre los edificios", relata Polianski basándose en los testimonios que recibe de la ciudad.

Polianski, quien posee un automóvil potente y usa detectores de drones para ser advertido de las amenazas, continúa recibiendo solicitudes de evacuación de las familias de los vecinos que permanecen en Kupiansk. Algunos distritos ya han sido invadidos por las fuerzas rusas, lo que significa que apenas tiene conexión con nadie y no puede arriesgarse a entrar en la ciudad.

Rusia aún no puede trasladar su armamento a través del río

Aunque algunas fuerzas rusas han sido eliminadas por los soldados ucranianos, más intentan cruzar a la ciudad todos los días. Rusia aún no puede trasladar sus tanques y otras armas pesadas a través del río. Sin embargo, soldados individuales o pequeños grupos usan botes de goma, remolcados por una cuerda extendida a través del río, para intentar cruzarlo, según dijo "Jorol", jefe de la división de artillería de la brigada Karadag de la Guardia Nacional de Ucrania, al servicio de televisión 1+1.

Su unidad utiliza morteros de 50 años de edad para destruir a tantos enemigos como sea posible y aliviar la presión sobre la ciudad. Cada vez que disparan, corren el riesgo de ser detectados y atacados por drones rusos. Kupiansk es importante debido a su ubicación en la intersección de rutas ferroviarias que conducen a la capital regional y la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkiv, en el oeste, y a Izium, un bastión importante cerca de la frontera con la región de Donetsk, en el sur.

Aunque actualmente los trenes no circulan en la zona, si la zona, que fue liberada por las fuerzas ucranianas tras seis meses de ocupación rusa en 2022, es de nuevo capturada, Rusia utilizaría la infraestructura restante para acelerar su propia logística. Esto podría ayudar a Rusia a recuperar más territorios perdidos en la región, advierten los analistas militares, mientras instan al mando militar a tomar medidas para rectificar la situación.

El destino de la ciudad está lejos de estar sellado, dice Fedorenko. Los soldados rusos están muriendo mientras intentan avanzar más dentro de la ciudad y grabar una bandera rusa allí, señala, por razones políticas, ya que Rusia intenta convencer a Ucrania y a sus socios extranjeros, principalmente a Estados Unidos, de que cualquier resistencia está condenada al fracaso. "Los rusos solo logran realizar el 10% de sus planes antes de que sean eliminados", afirma.