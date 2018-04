Macron: «No podemos tolerar la banalización del uso de armas químicas»

La primera ministra británica, Theresa May, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han confirmado su participación en el ataque militar contra Siria que ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

May ha asegurado que ha autorizado a las fuerzas británicas a realizar ataques de precisión contra Siria para reducir su capacidad de armas químicas.

"No se trata de intervenir en una guerra civil. No se trata de un cambio de régimen", ha afirmado May. "Se trata de un ataque limitado y específico que no intensifica aún más las tensiones en la región y que hace todo lo posible para evitar víctimas civiles.

La ministra británica ha tomado la decisión porque considera que es de "interés nacional de Reino Unidos". "No podemos permitir que el uso de armas químicas se normalice ni dentro de Siria, ni en las calles de Reino Unido ni en cualquier otro lugar del mundo", ha aseverado.

El Ministro de Defensa británico ha manifestado que el ataque tiene como objetivo una instalación militar en la que supuestamente el Gobierno sirio habría almacenado químicos.

Por su parte, Macron ha afirmado que el ataque se limitaría a las instalaciones de armas químicas de Siria. "No podemos tolerar el uso recurrente de armas químicas, que es un peligro inmediato para el pueblo sirio y nuestra seguridad colectiva", ha señalado la oficina presidencial del Elíseo en un comunicado.