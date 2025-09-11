Homicidio en el festival de Burning Man, en pleno desierto de Nevada

Mientras miles de asistentes miraban hipnotizados como las llamas consumían la icónica escultura de madera que simboliza el cierre del festival de Burning Man, la policía descubría a pocos metros la escena de un crimen, el cuerpo sin vida de un hombre en medio de un ¨charco de sangre¨. Las autoridades han descrito a la víctima como un varón adulto y blanco, pero todavía no han revelado su identidad ni las causas de su muerte. En el lugar donde se celebra el famoso festival anual de música y arte, en Black Rock City, en pleno desierto del noroeste de Nevada, los agentes continúan investigando los hechos como si se tratara de un homicidio.

Un asistente del macro evento fue quien encontró a la víctima el sábado a las 21:00 horas (las 12 del mediodía en España) en medio ¨de un montón de sangre¨, explicaron las autoridades, rápidamente informó al equipo de seguridad y el lugar fue asegurado por la División de Ciencias Forenses del Sheriff del Condado de Washoe, que procesó la escena del crimen y recolectó evidencias. A continuación, el cuerpo de la víctima se trasladó a la oficina del médico forense para su posterior análisis, del que todavía no se han revelado detalles. Para evitar que se contaminara la zona del homicidio, y como aún quedaban varias horas hasta que el festival terminara, se estableció un perímetro de seguridad alrededor del lugar de los hechos con un fuerte dispositivo policial.

La Oficia del Sheriff, con Jerry Allen al mando, explicó a las personas que habían asistido al festival que se trataba de un caso aislado, sin embargo, advirtió que era necesario estar alerta, ¨todos los participantes deben estar siempre atentos a su entorno y a las personas con las que se relacionan¨.

La investigación arrancó con toma de declaración de ¨varios participantes¨ que se encontraban ¨en las inmediaciones¨ del homicidio. Los agentes enfrentan varios desafíos para resolver este homicidio, como por ejemplo, que festival ya ha terminado y los asistentes han regresado a sus casas, además de que la ciudad que se crea de la nada solo los días del festival ya está prácticamente desmontada.

Burning Man, cuya edición 2025 comenzó el pasado 24 de agosto y terminó el lunes 1 de septiembre, nació en los años 80 como una pequeña reunión cultural, pero con el tiempo se ha convertido en todo un fenómeno global que atrae cada edición a cerca de 80 mil personas que durante unos días dependen únicamente de sus enseres y víveres. La página oficial de la organización asegura que se trata de un ¨movimiento cultural global que promueve una sociedad más creativa, conectada y próspera, con evento y grupos en 34 países¨. El objetivo del festival es conectar ¨a personas para cocrear arte, crear comunidad y compartir experiencias maravillosas¨.