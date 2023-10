Madrid se vuelca en favor de Israel: Cientos de personas se reúnen para apoyar al país y rechazar el terrorismo de Hamás

En la madrileña calle de Velázquez, alrededor de la Embajada de Israel de la capital, unas 500 personas (según datos de la Policía Nacional) se reunieron este martes para condenar los ataques que el país de Medio Oriente está sufriendo desde que el sábado, terroristas del Movimiento de Resistencia Islámica -también conocidos como Hamás- atacaran el estado y declaran la guerra. Numerosas banderas con la estrella de David bañaron los aledaños del edificio mientras los asistentes, en su mayoría judíos, israelíes residentes en España o familiares y amigos de quienes se encuentran en territorio israelí proclamaron su apoyo al pueblo de Israel y condenaron el terrorismo.

Reunidos, los presentes corearon "viva Israel" y "no al terrorismo" en reiteradas ocasiones durante las intervenciones de portavoces de asociaciones proisraelíes que han rechazado el ataque terrorista y han exigido la liberación de las 150 personas secuestradas por los terroristas. También tomó la palabra la embajadora israelí en España, Rodica Radian-Gordon, la cual condenó los "atentados terroristas" perpetrados por el grupo radical y ha asegurado que Israel está haciendo "todo" para defender al pueblo y erradicar a Hamás y a los que están con ellos. "Nos esperan días muy difíciles pero es muy importante para todos saber que no estamos solos", añadió, en presencia de los cientos de personas que escucharon su discurso.

La emoción, rabia o desazón se reflejó, sobre todo, cuando después de que hablara la embajadora se escucharan los himnos de Israel y España. Los asistentes cantaron con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionados la letra de la Hatikva (esperanza en hebreo), que es el nombre que recibe el himno del país. El significado de esta marcha, por cierto, refleja el sentimiento de libertad y paz sobre su tierra, motivo del encuentro vespertino en Madrid.

Por otra parte, fueron numerosas las personalidades políticas tanto de PP como de Vox que han asistido al acto y han atendido a los medios de comunicación condenando el atentado y trasladando su apoyo al pueblo de Israel. Por ejemplo, la diputada del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, o la portavoz del grupo parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid, Roció Monasterio, que aseguró ante los medios de comunicación que Más Madrid es "cómplice de Hamás" por no haberse unido al minuto de silencio por Israel y ha señalado que "su cinismo no sirve con el terrorismo", reprochando asimismo que miembros del partido no condenaran "este ataque terrorista contra el pueblo de Israel, que ha afectado a muchísimas familias". Además, en la manifestación se pudieron escuchar cánticos por parte de los asistentes contra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo en funciones y diputada de Sumar, quienes varios días después, todavía no han condenado los ataques de Hamás a Israel.