Maduro es proclamado como presidente reelecto de Venezuela

Pasado el mediodía del lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como vencedor de las elecciones presidenciales en Venezuela a Nicolás Maduro. Aun sin presentar resultados detallados por mesas y centros electorales, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, entregó el acta correspondiente al presidente electo para el periodo 2025-2031. En cifras oficiales, Maduro ganó con el 51% de los votos contabilizados, frente al 44% que registró el candidato opositor Edmundo González Urrutia.

«Esta película ya la vimos. La misma película. Los protagonistas son los mismos, el pueblo que quiere paz y ellos llenos de odio amarrados a un proyecto del imperio estadounidense», dijo Maduro desde el Consejo Nacional Electoral como respuesta a las denuncias de fraude por parte de la oposición. El Alto Mando militar estuvo presente en la entrega del acta de proclamación de Maduro como vencedor.

Según Maduro, quienes reclaman lo ocurrido el domingo «son los mismos de la ultraderecha» que antes intentaron imponer a Juan Guaidó como presidente interino del país. «Hoy están ensayando los primeros pasos para desestabilizar a Venezuela y para imponerle otra vez un manto de agresiones al país. Pero esta vez no habrá ningún tipo de debilidad. Aquí no se va a imponer ni el odio ni el fascismo», dijo.

Durante el acto no se actualizaron los resultados electorales, que fueron anunciados en un primer boletín la madrugada del lunes con el escrutinio de 80% de las actas que arrojaron máquinas electorales, según Amoroso. A pesar de que el anuncio se dio como una «tendencia irreversible», quedaban más votos por contar que aquellos que separaban las dos principales opciones políticas en pugna.

Pasadas 12 horas del anuncio de ese primer boletín, y de la respuesta con acusaciones de fraude por parte de la oposición mayoritaria, todavía el CNE no había cumplido con la publicación del boletín detallado en su sitio web. Sería un elemento necesario para contrastar las actas de escrutinio que la oposición afirma tener en grandes números para alguna inconsistencia.

En paralelo, LA RAZÓN pudo conocer que los equipos técnicos y políticos de la oposición continuaban recolectando actas para preparar las publicaciones que demostrarían el supuesto fraude que denuncian, mientras recibían llamadas desde distintos gobiernos extranjeros interesados en lo que ocurre en el país.

El Centro Carter, el único observador internacional acreditado en Venezuela para estos comicios, emitió un comunicado pidiendo a las autoridades electorales que publique los resultados detallados del proceso electoral. «La información de las actas transmitidas al CNE es indispensable para nuestra evaluación y fundamental para el pueblo venezolano», dice el breve texto.

Edmundo González, acompañado de la líder María Corina Machado, dijo la madrugada del lunes que los resultados anunciados por la autoridad electoral son falsos. Machado incluso afirmó que la diferencia real es de 70% a favor de la opción opositora frente a un 30% que habría obtenido el candidato a la reelección.

Otros cinco candidatos en la contienda reconociendo su derrota, comenzando por el comediante Benjamín Rausseo a través de un video publicado en redes sociales. Le siguieron otros cuatro, que en conjunto no superaron el 5% de los votos, según el reporte oficial. Uno de ellos, Javier Bertucci, avaló los cómputos pero también pidió que los números sean publicados con detalles para aclarar la «duda razonable» de un sector de la población. El aspirante Enrique Márquez decidió no reconocer los resultados y reclamar la revisión de cada acta electoral. Antonio Ecarri, hasta el momento, no se ha pronunciado.

En Venezuela el día lunes amaneció con una tranquilidad inusual. No era día festivo, y sin embargo las calles amanecieron desoladas como si fuera un 1 de enero. Pasadas las 10 de la mañana numerosos sectores en la capital, así como en poblaciones de todo el país, se comenzaron a escuchar «cacerolazos» como protestas por los resultados electorales.

Entretanto, el Fiscal General Tarek William Saab anunció una investigación por «ataque informático contra el sistema de transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral (CNE)» supuestamente ocurrido este domingo desde Macedonia del Norte. El funcionario acusó a la líder de la oposición María Corina Machado, junto a los exiliados Leopoldo López y Lester Toledo de ser los responsables, aunque no anunció acciones en su contra.

Según Saab, el supuesto intento de vulnerar el sistema de contabilización de datos pudo suspender momentáneamente la transmisión de las actas de escrutinio, algo que Machado y González denunciaron que ocurrió la noche del domingo cuando acusaron una «irregularidad que se ha convertido en un patrón». El gobierno de Venezuela ha defendido constantemente que el sistema electoral es el más seguro del mundo.

De igual forma, el Fiscal General anunció que actos de violencia y llamados a desconocer los resultados oficiales emitidos por la autoridad electoral serían enmarcados en los delitos de instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio y resistencia a la autoridad, con penas de prisión de hasta 20 años. Saab informó que su despacho registró 60 incidencias durante el proceso electoral y se produjeron 17 detenciones. Los casos más recurrentes fueron por destrucción de material electoral, con 32 casos.