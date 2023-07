María Corina Machado, líder opositora a Maduro: “Las inhabilitaciones del régimen son basura, y no nos preocupan”

No era un asunto inesperado. La inhabilitación política se ha convertido en Venezuela en una de las principales herramientas del régimen de Nicolás Maduro para cercenar las opciones electorales de la oposición. El impedimento de competir por decisión administrativa y violatoria de la Constitución, que establece que solo podrá ocurrir cuando haya una sentencia judicial firme. Pero de nuevo ha pasado: María Corina Machado ha sido inhabilitada.

La exdiputada es la candidata opositora a las primarias presidenciales con mejores números en las encuestas, y la que mayor cantidad de personas convoca a sus actividades proselitistas en distintas regiones del país. Hasta ahora sus seguidores estaban convencidos de que nada la detendría.

Pero un documento de la Contraloría General de la República ha ordenado que no pueda optar a cargos públicos por 15 años. Le acusan de fallas en una declaración jurada cuando fue parlamentaria, de ser “cómplice” de Juan Guaidó para atentar contra los bienes de la República a propósito de los manejos del extinto Gobierno interino de las empresas Citgo (EE UU) y Monómerosen (Colombia). También de haber estado involucrada en un supuesto robo de fondos destinados a ayuda humanitaria. Incluso de impedir la llegada de vacunas en tiempos de Covid-19, de bloquear recursos estatales en el extranjero y hasta de causar la migración por haber solicitado sanciones a Estados Unidos.

El escrito de la Contraloría abunda en criterios políticos y muy pocos jurídicos, y deja abierta la interpretación de cómo una persona con ese historial no tiene ninguna causa judicial abierta. Por eso, María Corina Machado califica como risibles los argumentos: “Es que ni hace falta explicar nada porque es todo muy absurdo”.

En declaraciones a LA RAZÓN desde su gira por el estado Barinas, donde nació Hugo Chávez, afirmó que las inhabilitaciones del chavismo “son inútiles, son basura, valen cero”. A su juicio, la decisión oficial lo que hace es estimular más la participación de los electores en las primarias, pues en ellas “el pueblo será quien habilite al próximo presidente del país”.

Sostuvo que “con la fuerza que acumulemos en la primaria iremos a enfrentar la trampa del Consejo Nacional Electoral y pondremos al mundo entero junto a nosotros para lograr los cambios y tener las condiciones que van a hacer respetar la soberanía popular. Ahora ni nos sorprende ni nos preocupa. Lo mío es organizar a la sociedad venezolana y llevar este entusiasmo por todos los rincones del país”.

En las primarias de la oposición compiten ahora tres candidatos inhabilitados de 13 postulados, los mejores ubicados en encuestas: Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano.

Y las inhabilitaciones pueden seguir ocurriendo en cascada. El precandidato César PétrezVivas advertía esta semana de un “nicaraguazo” de Maduro, queriendo proscribir a todo el liderazgo hasta decidir quién lo enfrentará. Ante ello, Machado dijo que, de llegar tal escenario y cuál será la respuesta del liderazgo político, “nos ocuparemos en su momento”.

En las elecciones a gobernador de Barinas de noviembre de 2021, Freddy Superlano ganó el voto popular frente al hermano de Hugo Chávez, que buscaba la reelección en la entidad gobernada por ese clan familiar desde hacía dos décadas. Un tribunal suspendió la totalización de votos para no reconocer el triunfo y ordenó repetir los comicios, pero con un Superlano inhabilitado imposibilitado para presentarse de nuevo.

Entonces la oposición optó por anunciar a su jefe de campaña como abanderado, pero el exdiputado Julio César Reyes también fue inhabilitado al momento. Se planteó inscribir a la esposa de Superlano como candidata y, aunque nunca había ostentado cargo público, también fue rápidamente inhabilitada sin que el Estado argumentara motivos. Finalmente fue Sergio Garrido, un político de alcance local, quien pudo competir. Acababa de ser electo como legislador regional por lista, y proclamado, por lo que no podía justificarse una inhabilitación. Ganó por amplia diferencia.

Los demás precandidatos de la primaria opositora reaccionaron solidarizándose con Machado y reiterando la necesidad de fortalecer el proceso interno para sumar fuerzas, en una rara demostración de unidad que tenía tiempo sin ser vista en el país. No obstante, aún no está clara la estrategia que seguirán en caso de que los principales liderazgos no puedan finalmente competir.

Para Machado, “esta lucha es hasta el final” y ahora es más importante que antes “ganar por arrase en la primaria” como respuesta a su inhabilitación.

Por ahora, se suceden las condenas nacionales e internacionales de distintos sectores. El Gobierno de Estados Unidos rechazó la medida y la Cancillería de Maduro respondió hablando de soberanía.