- ¿Qué consecuencias tendrá para Ucrania un quinto mandato de Vladimir Putin?

- Tras diez años de una guerra que comenzó en 2014 con la anexión ilegal de Crimea, estas elecciones en Rusia no tienen consecuencias por Ucrania. No cambiará nada. Mientras Putin no muera o hasta que Rusia pierda, la guerra continuará. El presidente ruso insistió recientemente en su canal de Telegram que acabar con la independencia de Ucrania es algo existencial para Rusia.

- ¿Ve posible una próxima ofensiva militar rusa esta primavera para tomar las ciudades de Kyiv y Odesa y acabar así con el estancamiento en el campo de batalla?

- Creo que no es posible a corto plazo una ofensiva en Kyiv y Odesa. En opinión de los expertos militares ucranianos, Rusia no tiene actualmente suficientes armas o tropas para comenzar una ofensiva sobre Kyiv porque la capital ucraniana se encuentra lejos del frente de batalla y de la frontera rusa desde donde poder obtener recursos para sus tropas. Desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, Rusia ha fracasado en sus intentos de conquistar Odesa en el mar Negro. Además, antes de poder hacerlo, el Ejército ruso necesita hacerse con el control de la región de Mykolaiv. Rusia está ahora aprovisionándose de armamento de Corea del Norte e Irán. Incluso con una movilización, los nuevos reclutas necesitarían un tiempo de adiestramiento antes de ser destinados a combatir en Ucrania.

- Se rumorea que el Kremlin anunciará una nueva movilización de reclutas tras las elecciones…

- Esos dicen los rumores, pero yo creo a un 50% que se haga realidad. Depende del número de jóvenes que sean reclutados, ya que las movilizaciones no son muy populares en Rusia, por eso se ha retrasado la decisión a después de las elecciones. Hasta ahora, Rusia mantiene a 500.000 soldados en territorio ucraniano, dos veces más que las que tenía hacer dos años en el inicio de la invasión. Es cierto que la ocupación de los territorios está necesitando un mayor número de tropas.

- ¿Putin está esperando beneficiarse de una posible vuelta a la Casa Blanca del expresidente Donald Trump?

- Está esperando por Trump, que ha insistido muchas veces en que él acabaría con esta guerra el primer día en volver a la Casa Blanca. Putin sabe que le será más fácil con Trump llegar a un acuerdo, dado que el presidente Joe Biden ha insistido en su oposición. Un comunicado oficial del Ministerio de Defensa ruso aseguraba el año pasado que la guerra en Ucrania se mantendrá al menos hasta enero de 2025, fecha en la que un nuevo presidente de EE UU ya habrá comenzado su mandato. Putin se prepara para esas posibles negociaciones en caso de que vuelva al poder Trump.