Un ministro de Sunak se embolsa más de 2.000 libras con una apuesta sobre la fecha de las elecciones

El ministro británico para Escocia, Alister Jack, ha revelado este martes que se ha embolsado más de 2.000 libras (2.368 euros) con una apuesta sobre la fecha de las elecciones generales en Reino Unido, que se celebrarán este 4 de julio. El escándalo de las apuestas ha empañado la campaña electoral, tras desvelarse que la Comisión de Apuestas del país ha iniciado varias investigaciones sobre políticos que han realizado distintas apuestas relacionadas con los comicios de julio.

El ministro para Escocia reconoce haber hecho la apuesta pero no en el mes de mayo, el periodo bajo investigación de la citada comisión, y recalcó que no ha violado las reglas de la instancia que lo investiga. «Tengo muy claro que nunca, en ninguna ocasión, he violado ninguna regla de la Comisión de Apuestas. No hice ninguna apuesta sobre la fecha de las elecciones generales durante mayo», trasladó a los medios. «Además, no tengo conocimiento de que ningún familiar o amigo haya realizado apuestas. No tengo nada más que decir sobre este asunto».

Por su parte, el Partido Laborista ha suspendido al candidato de su formación por la circunscripción de Central Suffolk & North Ipswich, Kevin Craig, a raíz de la investigación de la comisión. La suspensión del dirigente laborista no está relacionada con una apuesta sobre la fecha de las elecciones, sino que habría apostado a que perderá en su circunscripción, tradicionalmente conservadora.

Además, los tories decidieron hoy retirar su apoyo a los dos candidatos a las elecciones generales que son investigados por haber apostado sobre cuál sería la fecha de la cita electoral. «Como resultado de las investigaciones internas, hemos concluido que ya no podemos apoyar a Craig Williams o Laura Saunders como candidatos parlamentarios en las próximas elecciones generales», dijo un portavoz de los conservadores. Asimismo, la Policía Metropolitana de Londres (Met, por sus siglas en inglés) informó este martes de que otros cinco agentes hicieron supuestamente apuestas por la misma razón, después de que un policía fuera arrestado el día 17, también por el mismo motivo.