Mitch McConnell dejará de ser líder de la minoría republicana del Senado en noviembre

Mitch McConnell, líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos, ha anunciado este miércoles que dejará su cargo en noviembre, cuando se celebrará una votación para elegir a su futuro sucesor. El político que durante más tiempo ha encabezado al Partido Republicano en la Cámara alta dejará su posición de liderazgo tras casi dos décadas al frente de la bancada republicana. «Uno de los talentos menos apreciados de la vida es saber cuándo es el momento de pasar al siguiente capítulo. Así que me presento hoy ante ustedes... para decir que éste será mi último mandato como líder republicano del Senado», declaró a la prensa.

A sus 82 años recién cumplidos, McConnell se había comprometido a seguir siendo el líder de los republicanos en el Senado hasta principios de 2025. Un plazo que se verá ligeramente acortado. Sin embargo, el veterano republicano por Kentucky pretende agotar su mandato, que termina en enero de 2027, «desde un asiento diferente de la Cámara».

Buena parte de sus aliados parlamentarios se retiraron tras las últimas elecciones legislativas. En cambio, McConnell optó por continuar pese a verse afectado por problemas de salud. Sufrió una conmoción cerebral por una caída el año pasado y dos episodios públicos en los que su rostro se congeló. Pero sus ayudantes aseguran que su decisión no está relacionada con sus problemas de salud.

«Cuando he estado pensando en cuándo daría una noticia al Senado, siempre me he imaginado un momento en el que tuviera total claridad y paz sobre el ocaso de mi trabajo», dijo. «Un momento en el que tuviera la certeza de haber contribuido a preservar los ideales en los que tan firmemente creo. Ha llegado hoy».

McConnell conquistó su última gran victoria en el Senado a principios de febrero con el desbloqueo del famoso paquete de ayuda exterior de 95.000 millones de dólares que incluye financiación para Ucrania. Los fondos deben ser ahora aprobados por el Congreso, un trámite que parece más complicado.

El expresidente Donald Trump, el gran favorito entre las filas republicanas para las elecciones de noviembre, había dejado claro que quería apartar a McConnell del liderazgo republicano en el Senado. El distanciamiento entre ambos era palpable desde diciembre de 2020. Fue entonces cuando McConnell se negó a acatar la mentira de Trump de que victoria electoral de Joe Biden era producto de un fraude electoral.

Muchos interpretan su salida como la prueba que refleja la transición ideológica de la formación conservadora, desde el conservadurismo tradicional y fuertes alianzas internacionales de Ronald Reagan hasta el populismo aislacionista de Trump.