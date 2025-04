El motivo por el que Musk y el secretario del Tesoro de EEUU casi llegan a las manos en un altercado en la Casa Blanca

La tensión entre el jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Elon Musk, y el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, llegó a su punto álgido la semana pasada con una acalorada discusión en los pasillos de la Casa Blanca, según informaron dos fuentes familiarizadas con el altercado a medios como Axio. La conversación, que se centró en el Servicio de Impuestos Internos (IRS), se intensificó hasta el punto de que los dos asesores de Trump se enfrentaron cara a cara al alcance del oído del Presidente Trump.

Según Axios, el altercado tuvo lugar el jueves pasado. Un testigo describió la escena como dos multimillonarios de mediana edad actuando como si estuvieran en un evento de niños en el ala oeste.

Una fuente cercana a la Casa Blanca señaló que la disputa se debió fundamentalmente a las diferentes visiones que ambos hombres tienen sobre las reformas. Mientras que Bessent tiene el doble mandato de "reformar y estabilizar", Musk tiene un enfoque más agresivo con un único mandato de "romper cosas en el proceso de reformas". El Secretario de Comercio, Howard Lutnick, también estuvo presente durante la conversación y pareció tomar partido por Musk.

En respuesta al incidente, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comentó que "no es secreto que el Presidente Trump ha reunido a un equipo de personas increíblemente apasionadas por los problemas que impactan a nuestro país". Añadió que "los desacuerdos son una parte normal de cualquier proceso político saludable" y que "en última instancia, todos saben que sirven a voluntad del Presidente Trump".

Esta no es la primera vez que Musk tiene una disputa pública con altos funcionarios de la administración Trump. Anteriormente, había promovido públicamente en X que Lutnick fuera el Secretario del Tesoro, argumentando que él "realmente promulgará cambios", pero Trump eligió a Bessent en su lugar. Musk había criticado la elección de Bessent como una opción de "lo de siempre", afirmando que "lo de siempre está llevando a Estados Unidos a la bancarrota, por lo que necesitamos cambios". Musk también tuvo un enfrentamiento en X con el consejero principal para el comercio y la manufactura, Peter Navarro, a quien llamó "tonto" por referirse a Tesla como un "ensamblador de automóviles", defendiendo que Tesla tiene los coches fabricados en mayor parte en Estados Unidos.

Según informes, la disputa más reciente entre Musk y Bessent comenzó a gestarse el 16 de abril, cuando Trump nombró a Gary Shapley, la elección de Musk, como comisionado interino del IRS. Bessent prefería al Subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, para el puesto y estaba molesto porque Musk actuó a sus espaldas. Durante la reunión del jueves en la Casa Blanca, Bessent confrontó a Musk, y según una fuente, "empezaron a volar las bombas F". Bessent criticó a Musk por prometer demasiado y no cumplir con los recortes presupuestarios con DOGE.

Musk respondió llamando a Bessent un "agente de Soros" y acusándolo de haber dirigido "un fondo de cobertura fallido". La discusión fue tan acalorada que un asistente tuvo que intervenir para separar a los dos líderes. El altercado ocurrió al alcance del oído de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien estaba de visita con Trump ese día. Dos fuentes que escucharon la discusión recordaron que en un momento Bessent gritó "¡Vete a la mierda!", y Musk respondió: "Dilo más fuerte".

Sin embargo, el viernes, Bessent pareció tener la última palabra cuando el New York Times informó que Shapley estaba fuera y Faulkender estaba dentro como líder del IRS. Fuentes cercanas a la situación indican que no hay mucho interés por parte de Musk o Bessent en una reconciliación, y los miembros de la Casa Blanca se preguntan quién dará el siguiente golpe. Una fuente comentó que "Scott ganó esa ronda", pero advirtió que "no querría tener a un tipo como Musk como enemigo".

Musk disminuirá su presencia a finales de mayo, cuando finalice su nombramiento como empleado gubernamental especial, aunque dijo a los accionistas de Tesla que seguirá abierto a contribuir uno o dos días a la semana en asuntos relacionados con DOGE.