Una mujer es declarada culpable de organizar el asesinato de su yerno tras una disputa familiar por la custodia de su hija

Un caso de tensiones familiares profundas ha culminado en un veredicto de culpabilidad por homicidio premeditado. Donna Adelson, figura central de una influyente familia del sur de Florida, EE UU, fue declarada culpable por un jurado de homicidio en primer grado, conspiración y solicitud criminal en relación con el asesinato del profesor de Derecho Daniel Markel.

El crimen, ocurrido en 2014, estuvo marcado por un prolongado conflicto de custodia entre Markel y su exesposa Wendi Adelson, hija de la acusada. La investigación reveló que Donna Adelson desempeñó un papel clave en la planificación del asesinato, motivada por el deseo de que su hija y nietos se mudaran a Miami, algo que Markel impedía legalmente.

Defensa y desenlace judicial

Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes: 44 cheques entregados a intermediarios, anotaciones sobre la víctima y comunicaciones que vinculaban directamente a Adelson con la ejecución del crimen. En el momento de la lectura del veredicto, la acusada rompió en llanto y tuvo que ser reprendida por el juez Stephen Everett por su comportamiento en la sala.

El caso expuso una red de complicidades familiares. Charles Adelson, hijo de Donna, ya cumple cadena perpetua por su implicación. También fueron condenados Katherine Magbanua, intermediaria, y los sicarios Sigfredo Garcia y Luis Rivera.

Ruth Markel, madre de la víctima, pidió la pena máxima para Donna Adelson, subrayando el sufrimiento causado y la necesidad de justicia plena.

La defensa, liderada por Jackie Fulford, intentó presentar a Donna como una madre protectora, negando su implicación directa. Sin embargo, las grabaciones, llamadas y documentos presentados por la fiscalía demostraron una estrategia premeditada para eliminar a Markel, considerado un obstáculo para los planes familiares.

El juez ha aplazado la sentencia definitiva, programando una audiencia de gestión de caso. Donna Adelson podría pasar el resto de su vida en prisión por su papel en este crimen que ha conmocionado al país y reabierto el debate sobre los límites de la lealtad familiar.