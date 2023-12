Muere un joven tras ser atacado por un tiburón en Australia

El incidente tuvo lugar en una famosa zona turística y de surf en la península de Yorke, en el sur de Australia. El adolescente, cuya edad se desconoce, se encontraba de vacaciones junto a su familia y practicaba surf cuando fue sorprendido por el depredador marino. El ataque ocurrió alrededor de las 13:30 horas en la playa Ethel, cerca del Parque Nacional Innes, en el estado de Australia del Sur, según informó la Policía de esa jurisdicción australiana en un comunicado.

"Lamentablemente, el cuerpo de un adolescente fue recuperado del agua", indicó la Policía australiana en el comunicado. Aunque los servicios de emergencia actuaron rápidamente, el joven falleció unas pocas horas después del incidente debido a las graves heridas sufridas. Ethel Beach, en el Parque Nacional Dhilba Guuranda-Innes, es una playa de arena de 400 metros de longitud muy frecuentada por turistas y, especialmente, por surfistas, ya que las olas alcanzan un promedio de 1,5 metros.

Marty Goody, residente local y experimentado surfista en la zona, compartió con 'ABC News' su estimación de que la víctima podría haber estado a una distancia de "30 a 40 metros de la costa". Describió el día como hermoso, con mucha gente nadando y oleaje bastante pequeño, por lo que no se alejarían mucho de la costa.

Goody también expresó su preocupación por lo que percibe como un aumento aparente en el número de tiburones. "He estado surfeando aquí durante 40 años y siempre ha habido, pero parece que ahora hay muchos más", comentó. "Es un incidente muy trágico", afirmó Luke Sykora, otro surfista y residente de Marion Bay. "He visto bastantes tiburones aquí durante 22 años, pero ese es el primer ataque fatal que hemos tenido aquí. No le desearía a nadie... Estar siquiera en la misma playa al mismo tiempo", agregó.