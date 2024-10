Muere uno de los supervivientes del atentado yihadista contra Charlie Hebdó

Simon Fieschi, gravemente herido durante el atentado yihadista del 7 de enero de 2015 contra Charlie Hebdo ha fallecido, anunció su entorno. Tenía 41 años, estaba gravemente discapacitado desde los hechos y era padre de una niña. "Se abrió una investigación sobre las causas de la muerte tras el descubrimiento del cadáver de Simon Fieschi ", afirmó la fiscalía, que aclaró que en este momento no se podía favorecer "ninguna hipótesis" . "Se ordenó una autopsia, cuyas conclusiones no permitieron determinar la causa de la muerte", informa Actu 17.

El 7 de enero de 2015, Simon Fieschi fue el primer miembro del equipo editorial de Charlie Hebdo en recibir un disparo de los hermanos Kouachi al entrar en las instalaciones del periódico. Una bala de Kalashnikov le alcanzó en el cuello, le perforó el pulmón y la médula espinal, antes de salir a la altura del omóplato. lo que le dejó secuelas irreversibles. Paralizado durante varios meses, pudo volver a caminar con una muleta, tras intensas sesiones de rehabilitación. Durante el juicio por los atentados de 2020, subió al estrado, no quiso sentarse, quería "testificar de pie" . Luego describió su doloroso camino, marcado por intensos dolores físicos y la dificultad de aceptar sus nuevas limitaciones físicas, explicando con amargura que había "perdido la posición del pulgar". "Parece una estupidez, pero ya no puedo. lo hago con el dedo medio, a veces me da picazón", explicó el dibujante.

También fue notable, añade el digital, su compromiso con las víctimas del terrorismo. Estuvo involucrado en varios juicios relacionados con los atentados de enero de 2015, incluido el del yihadista Peter Cherif en 2023, durante el cual fue parte civil. Simon Fieschi también participó en intervenciones en escuelas para sensibilizar a los estudiantes sobre el terrorismo. “Simon Fieschi fue uno de los que nos acompañó a las escuelas para hablar con los estudiantes, para apoyar a los profesores ”, declaró el presidente honorario de la asociación 13onze15 Fraternité et Vérité.

En una declaración realizada en 2020 a France Inter , Simon Fieschi confió: “El tiempo ayuda, pero no borra el hecho de que fuimos masacrados con ametralladoras” . También había escrito una conmovedora historia en las columnas de Charlie Hebdo en 2020, describía sin adornos su terrible experiencia, tanto física como psicológica: “Descubrí la sensación de un hueso roto, de una carne herida, de un nervio que grita" . También compartió los pensamientos oscuros que lo asaltaron durante su hospitalización: "Comprendí que morir era mi única solución. ¿Pero cómo? Imposible suicidarme, paralizado en una cama de cuidados intensivos" . Sin embargo, también describió un poderoso instinto de supervivencia: A pesar de mi deseo consciente de dejar de vivir, siempre recordaré mi reacción animal e instintiva de levantarme con todo mi ser contra la muerte".

Su desaparición provocó muchas reacciones. El ex presidente de la República François Hollande le rindió homenaje en X: "Hay cicatrices que muchos ya no ven pero que nunca sanan. Nunca olvidaré a Simon. Envío mi cariño a su familia".

Juliette Méadel, ex secretaria de Estado responsable de la asistencia a las víctimas, expresó su tristeza y su sentimiento de impotencia a su familia. La República debe rendirle homenaje . El portavoz de la policía nacional también reaccionó: "Pensamientos para Simon Fieschi, sus seres queridos y todas las víctimas del terrorismo. Actual y pasado" .