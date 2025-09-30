Netanyahu se desmarca de Trump y niega haber acordado un Estado palestino

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que no acordó la creación de un Estado palestino durante sus conversaciones en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, y subrayó que el ejército israelí “permanecerá en la mayor parte de Gaza”. En un video publicado en sus redes sociales tras su visita a la Casa Blanca, Netanyahu describió el viaje como un “éxito rotundo” y destacó que Estados Unidos se comprometió a respaldar plenamente la operación militar para eliminar a Hamás en caso de que la organización rechace la propuesta de paz.

“Rotundamente no, ni siquiera está en el acuerdo”, respondió Netanyahu cuando fue preguntado si se había discutido un Estado palestino. El mandatario reiteró que Israel mantiene una oposición firme a esta posibilidad, una posición que, según dijo, Trump “comprende”. El líder israelí insistió en que todos los rehenes serán recuperados y que las Fuerzas de Defensa de Israel no se retirarán de la Franja en el corto plazo.

El plan de Trump, compuesto por 20 puntos, prevé eventualmente el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en Gaza tras una retirada gradual del ejército israelí, lo que permitiría abrir la vía a un futuro acuerdo político. Sin embargo, Netanyahu remarcó que no aceptará condiciones que permitan a Hamás recuperar poder en la Franja.

La propuesta ha generado tensiones dentro del propio gabinete israelí. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, calificó el plan como un “rotundo fracaso diplomático”, una “mezcla indigesta y obsoleta” que, a su juicio, ignora las lecciones del 7 de octubre. Smotrich y otros miembros de la extrema derecha han expresado su rechazo a cualquier fórmula que implique concesiones a los palestinos, aunque por ahora no han amenazado con desestabilizar la coalición de Netanyahu.