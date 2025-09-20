Un niño de 13 años termina hospitalizado tras ser agredido por los padres de sus compañeros de colegio

Un estudiante de 13 años fue víctima de una agresión brutal mientras abandonaba el instituto Ernest-Gabard en la localidad francesa de Jurançon. Según las autoridades, los agresores fueron la madre de un compañero de clase y su pareja, quienes lo atacaron con una violencia alarmante, provocándole lesiones graves.

El menor fue trasladado de urgencia al hospital tras recibir múltiples golpes, incluyendo un impacto directo en el ojo. La policía intervino de inmediato y detuvo a los dos adultos implicados, que ahora enfrentan cargos por violencia agravada. La investigación ha sido asumida por la comisaría de Pau, que trabaja para esclarecer los motivos detrás del ataque.

La familia del niño ha expresado su profunda conmoción y ha solicitado apoyo psicológico para ayudar al menor a superar el trauma. Las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Michel Bernos, han calificado el incidente como extremadamente preocupante. El prefecto ha ordenado reforzar la seguridad en el entorno escolar para proteger al alumnado.