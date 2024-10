Obama admite que Kamala Harris no se ha ganado aún el voto de los hombres negros

El ex presidente de EEUU, Barack Obama, ha admitido que la candidata demócrata Kamala Harris no está logrando movilizar a los votantes negros. Así lo expresó entre bastidores en un mitin en el estado de Pensilvania, uno de los más importantes de cara a las elecciones del 5 de noviembre. Obama apeló directamente a los hombres negros, cuyo apoyo según las encuestas muestra que Harris ha tenido dificultades para ganarse.

"Aún no hemos visto el mismo tipo de energía y participación en todos los sectores de nuestros vecindarios y comunidades como lo vimos cuando yo era candidato", dijo Obama, añadiendo que "parece ser más pronunciado con nuestros hermanos". “Porque parte de esto me hace pensar –y estoy hablando directamente a los hombres–, que simplemente no sienten la idea de tener a una mujer como presidenta”.

Los discursos dirigidos a los voluntarios demócratas son una señal del gran nerviosismo dentro del partido por el apoyo entre los votantes negros, que según las encuestas ha caído desde la victoria electoral de Joe Biden en 2020.

Obama también se refirió al apoyo de las mujeres. “Cuando nos metemos en problemas y el sistema no funciona para nosotros, son ellos los que salen a protestar. Y ahora, ¿estás pensando en no participar o apoyar a alguien que tiene antecedentes de denigrarte, porque crees que eso es una señal de fortaleza, porque eso es ser hombre? ¿Mencionar a las mujeres? Eso no es aceptable”, dijo en referencia a Donal Trump.

El primer presidente de EEUU de procedencia afroamericano describió con ironía y entre carcajadas a Trump como un multimillonario narcisista y fanfarrón de 78 años, que no ha cesado de "quejarse de sus problemas" desde que en junio de 2015 anunció su candidatura a la Casa Blanca. "Con Trump, lo que tenemos son mensajes en X, todos en mayúsculas, diatribas y desvaríos sobre descabelladas teorías conspirativas, discursos interminables, una ensalada de palabras... Es como Fidel Castro, hablando sin parar", afirmó Obama, arrancando una sonora ovación entre los asistentes.

El exmandatario también se burló de la faceta comercial de Trump, quien "constantemente" intenta vender artículos a sus seguidores, desde unas zapatillas doradas y un reloj de 100.000 dólares hasta una "Biblia Trump".