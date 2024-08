La oposición venezolana reclama en la calle "los resultados reales" de las elecciones

La manifestación pacífica convocada por la oposición venezolana, siguiendo el llamamiento de su líder María Corina Machado, se convirtió este sábado en un acto multitudinario. En una ancha avenida del este de la capital, Caracas, se concentraron opositores con pancartas y hasta con copias de las actas electorales que forman parte de las 24.000 que están en manos de los partidos opositores y han publicado en internet, y que supondrían un triunfo del candidato Edmundo González por encima de Nicolás Maduro, que fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral.

Machado, que había dicho hace dos días que estaba bajo resguardo pues teme por su vida, se dejó ver en la concentración. A bordo de un camión para el sonido, cual carroza, y acompañada por dirigentes de los partidos políticos que la respaldan, la líder opositora se mostró por primera vez en cuatro días y después de las informaciones extraoficiales de que en su contra ya existiría una orden de captura, según afirmó el exfiscal del Ministerio Público Zair Mundaray.

Ante la multitud, María Corina Machado pidió a sus seguidores mantenerse movilizados, siempre en actividades pacíficas. «La violencia está allá porque es el único recurso que les queda. Nosotros no respondemos cayendo en provocaciones, no agredimos». Anunció que la oposición ahora se concentrará en una nueva etapa «que vivimos día a día» pues «lo electoral ya lo ganamos».

Machado reiteró que Edmundo González ganó las elecciones el domingo pasado, haciendo referencia a las actas de escrutinio que su comando de campaña puso a disposición pública en una página de Internet. El material, que son papeles emitidos por las máquinas de votación y escaneados, ha sido tomado como válido por Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Panamá, Argentina y Uruguay para asumir que el opositor fue el verdadero ganador del 28 de julio.

«Muchos nos dijeron que era imposible demostrar un fraude. Nosotros demostramos la victoria de Edmundo González. Lo que pasó el 28 de julio se completó con lo que ocurrió el 29 de julio cuando testigos, funcionarios del Plan República y hasta funcionarios del CNE resguardaron las actas y nos las dieron y por eso hoy podemos tener más del 80% de ellas disponibles, resguardadas pero también publicadas», explicó la líder opositora.

La agencia norteamericana AP descargó el material e hizo una auditoría independiente de las casi 24.000 actas escaneadas -del total de 30.000 que hubo en la jornada-, que cuentan con códigos QR y elementos de seguridad informáticos, para determinar que efectivamente el material pone en duda la versión oficial de que Nicolás Maduro ganó con el casi 52% de los votos.

«Nuestra lucha trasciende lo político. Nunca hemos estado tan fuertes como el día de hoy. Nunca el régimen ha estado tan débil como hoy. No hay maña pseudo jurídica que pueda tapar la verdad. Después de seis días de represión, creyeron que nos iban a paralizar. Cada uno aquí representa lo mejor de cada venezolano. Aquí vamos a llegar hasta el final. No vamos a dejar las calles, no vamos a dejar la organización ciudadana», agregó María Corina Machado ante la multitud.

Entre quienes protestaban estaba Clara Jiménez, quien denunció que «es un hecho que ganó Edmundo, y estoy aquí para que eso sea respetado. Hay que reflexionar y aceptar la realidad, para seguir adelante y vivir en paz». Con su pancarta en mano dijo que «este gobierno me enseñó a perder el miedo y defender mis derechos, y por eso ahora lo aplico aquí».

La protesta opositora se organizó principalmente para rechazar lo que se ha denunciado como un fraude electoral por parte del régimen venezolano. Pero también para reclamar libertad para las personas que han sido detenidas en los últimos días tras participar en manifestaciones opositoras en rechazo a los resultados electorales del 28 de julio.

Por ello, mostraron fotografías de la veintena de personas asesinadas en los últimos días. Todas ellas víctimas de disparos. Hasta ahora las autoridades no han dado cuenta de investigaciones sobre estas muertes, ni apuntado posibles autores. ONG defensoras de los derechos humanos han denunciado que la mayoría de los muertos lo fueron por acción de civiles armados. La ONG Foro Penal ha registrado al menos 780 detenciones en todo el país, en casos marcados por arbitrariedades y violaciones al derecho a la defensa, según denuncian, mientras que la Fiscalía General ha hablado de 1.200 apresados.

Dora Pereira acudió para alzar su voz porque «se están cometiendo crímenes por parte del Estado. A los familiares de las personas detenidas les digo que es necesario ser fuertes, esto va a cambiar. Por otra parte, yo sé que hay mucha gente que quiere volver al país. Nosotros ya no somos oposición aquí se perdió la legitimidad de origen el domingo pasado. No se cumplieron formalidades legales para la proclamación de Maduro».

«Yo estoy aquí para que se haga valer lo legal. Todos sabemos lo que pasó el domingo. Las actas están, las evidencias están. Los únicos que no muestran evidencias son los del gobierno, que tienen las actas secuestradas», añadió Rafael León.

En todos los casos, las personas pedían evitar mostrar sus rostros ante las cámaras. Varios medios de comunicación optaron por registrar a los manifestantes sin mostrar sus caras para evitar que los organismos de seguridad luego iniciaran una «cacería», como la que se ha denunciado en las últimas horas ocurre en el país.

La oposición también tuvo movilizaciones en otras ciudades del país, como Valencia, Puerto La Cruz, Maracaibo y San Cristóbal, entre otras. Se realizaron a pesar de los bloqueos en vías instaurados por autoridades, y tras la detención de algunos impulsores de las actividades opositoras, como el exalcalde Enzo Scarano en el estado Carabobo, la noche del viernes. En Cagua, en el Estado de Aragua, la Guardia Nacional dispersó con gases lacrimógenos a quienes comenzaron a concentrarse en favor de la oposición.

También hubo protestas de venezolanos en la plaza Bolívar de Bogotá, en Miami, Washington y Madrid.

Entretanto, el chavismo también se movilizó. Atendiendo al llamamiento de la dirigencia chavista, que este viernes se dedicó a calificar como «falsas» y «forjadas» las actas de escrutinio divulgadas por la oposición, Jorge Rodríguez, el jefe del comando de campaña de Maduro, mostró el viernes varias actas que dijo había descargado del sitio web dispuesto por la oposición. Afirmó que las hay mutiladas, con firmas ausentes o con problemas de forma. No mencionó que cada acta tiene un QR con la data electoral invariable ni mostró las que están en manos del PSUV para contrastar las supuestamente forjadas con las «verdaderas».

A Richard Dalere no le hizo falta. Él cree que Maduro ganó porque «la oposición siempre ha denunciado fraude y nunca lo ha demostrado». Fue uno de los que se acercó al primer punto de encuentro del chavismo, que apenas pasado el mediodía también ya se concentraba en Petare, al este de la capital. Desde allí comenzó una «avanzada motorizada» que recorrió varios sectores de Caracas «en favor de la paz».

Uno de sus participantes fue entrevistado en la televisora del Estado donde dijo: «Deben evitar que sus hijos sean utilizados por el fascismo». Otro llamó a rechazar «el ataque imperial que se lleva contra el país a través de las sanciones» y a impulsar las políticas del Estado para consolidar la economía.