La OTAN invita a Zelenski a la cumbre de la Haya

Todo indica que la próxima cumbre de Defensa en la Haya será de las más tensas de los últimos años. A las diferencias entre Estados Unidos y sus tradicionales aliados europeos, se unen los choques entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodmir Zelenski.

Según ha confirmado este miércoles el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, Ucrania estará invitada a la cita. A pesar de esto, Rutte no ha querido dar demasiado detalles sobre si esta invitación habías sido cursada a Zelenski y si éste participará en una sesión formal o en algún encuentro en los márgenes. La radiotelevisión pública neerlandesa ha asegurado que Zelenski ha sido invitado, pero todavía se desconoce el programa de la cumbre.

La presencia de Zelenski en este tipo de actos no es una novedad. Ya participó de manera virtual en la cumbre aliada de Madrid de 2022, la primera tras la invasión de Rusia. En 2023 Zelenski se desplazó físicamente a la cumbre de la OTAN en Vilna y en 2024 también asistió en persona al encuentro que tuvo lugar Washington.

Todo indica que en esta ocasión el perfil será mucho más bajo. De hecho, varias informaciones apuntan a que el comunicado final de la cumbre será más corto de lo acostumbrado y que no incluirá referencias ni a Rusia ni a Ucrania. Rutte no lo ha negado, tan solo se ha limitado a explicar que el texto final todavía no se ha concluido y que estará centrado en aumentar el gasto en Defensa y la capacidad de producción armamentística europea.

En la misma línea, tampoco se esperan avances en cuanto a la pertenencia de Ucrania en la Alianza. “La decisión de Washington de presentar a los ucranianos una vía irreversible para su ingreso a la OTAN sigue vigente. No ha habido cambios. Por cierto, nunca se prometió a Ucrania que su posible adhesión a la OTAN formaría parte de un acuerdo de paz o un alto el fuego, pero ese compromiso a largo plazo, esa vía irreversible, existe.”, ha asegurado Rutte.

Este miércoles se ha celebrado la reunión del grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania en la sede de la Alianza. Por primera vez ha faltado a la cita el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. El jefe del Pentágono no llegará a Bruselas hasta el jueves, cuando comience la reunión ministerial de la Alianza. Este formato fue creado por el predecesor de Hegseth, Lloyd Austin, en 2022. Desde que Trump comenzó su segundo mandato, Estados Unidos dejó de presidir este grupo de contacto. Ahora presidencia recae en los ministros de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, y del Reino Unido John Healey.

Aunque la ausencia de Hegseth se interpreta como una falta de compromiso por parte de Estados Unidos con Ucrania, Rutte ha defendido los esfuerzos de Donald Trump para poner fin al conflicto y ha defendido un acuerdo para una “paz duradera”.