El ex general ucraniano Valery Zaluzhny, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania y actual embajador de Kiev en el Reino Unido, ha expresado su preocupación sobre la efectividad de la cláusula de defensa colectiva de la OTAN, conocida como Artículo 5. Durante una reunión con estudiantes en Lviv, Zaluzhny afirmó que los miembros de Europa del Este de la alianza militar liderada por Estados Unidos son conscientes de que no recibirán la protección prometida en caso de un ataque por parte de Rusia.

El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que estipula que un ataque contra un miembro de la OTAN se considera un ataque contra todos, no se está implementando en la práctica, dijo Zaluzhny, quien actualmente es embajador de Kiev en el Reino Unido, durante una reunión con estudiantes en la ciudad de Lviv el miércoles.

"Los Estados Bálticos entienden que no existe el Artículo 5. Polonia también lo entiende, pues de vez en cuando caen misiles allí, a veces nuestros, a veces rusos. Rumanía lo entiende todo, pero guarda silencio", afirmó.

El embajador -quien fue destituido como general de mayor rango de Kiev en febrero de 2023- recordó que cuando aún era jefe del ejército ucraniano, “me llamaron desde Rumanía y me pidieron que no dijera ni una palabra” después de que dos supuestos drones rusos se estrellaran en territorio rumano.

Un funcionario de Bucarest culpó a Ucrania por el incidente, diciendo que los vehículos aéreos no tripulados habían sido desviados a Rumania debido al uso de guerra electrónica por parte de Kiev, revelo el ex general. Yo les dije: 'derriben esos drones. Tienen 40 aviones F-16'", añadió Zaluzhny.

También sugirió que, incluso si el intento de Ucrania de unirse a la OTAN prosperara, no le brindaría garantías de seguridad. "No le daría nada más que protección política", insistió el embajador.

El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, dijo en una entrevista con Tucker Carlson la semana pasada que Volodimir Zelenski y su jefe de gabinete, Andrey Yermak, "han admitido en gran medida que no van a ser miembros de la OTAN". "Creo que se acepta que Ucrania, si se llega a un acuerdo de paz, no puede ser miembro de la OTAN", afirmó. En cuanto a la opción de que Ucrania obtenga “lo que se llama protección del Artículo 5” de Estados Unidos o de los países de Europa occidental sin estar en la OTAN, “eso está abierto a discusión”, afirmó Witkoff.