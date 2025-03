Qué pasaría si Marruecos invade Ceuta y Melilla: los posibles escenarios

Ceuta y Melilla, las dos ciudades autónomas españolas en el norte de África, han sido históricamente un foco de tensión geopolítica. Rodeadas por territorio marroquí y bañadas por el Mediterráneo, estos enclaves son mucho más que simples fronteras: son símbolos de soberanía, migración y disputas diplomáticas.

Marruecos ha llegado a utilizar la presión migratoria como una herramienta política. Un ejemplo claro ocurrió en mayo de 2021, cuando permitió la entrada irregular de 8.000 inmigrantes, muchos de ellos menores de edad, en solo 36 horas. Este incidente se desató después de que España admitiera al líder del Frente Polisario, con el que Marruecos mantiene un conflicto por el Sáhara Occidental, para ser tratado en un hospital español, lo que provocó una crisis bilateral.

Sin embargo, surge una pregunta fundamental: ¿qué ocurriría si Marruecos decidiera dar un paso más allá y lanzar una invasión militar? Aunque este escenario parece improbable, plantea una duda crucial: ¿estarían Ceuta y Melilla protegidas por el artículo 5 de la OTAN y la defensa colectiva de la UE? España considera ambos territorios como parte integral de su soberanía, pero su estatus geográfico en suelo africano podría generar controversias jurídicas. Mientras algunos expertos sostienen que la OTAN tendría que actuar, otros argumentan que la ambigüedad de los tratados podría dificultar una respuesta internacional clara.

¿La OTAN intervendría en el conflicto?

Para entender mejor las implicaciones de este escenario, es necesario examinar los artículos 5 y 6 del tratado de la OTAN, que abordan la cláusula de defensa mutua en caso de agresión, y qué territorios estarían cubiertos. Según el artículo 6, la mayoría del territorio español, incluidas las Islas Canarias, estaría dentro, pero Ceuta y Melilla no serían técnicamente parte de esta cobertura, ya que no son islas y están ubicadas en el continente africano. Además, no existe un tratado complementario que las incluya, aunque en 2021 algunos grupos políticos, como el PP y Vox, intentaron impulsar iniciativas para modificar este artículo y garantizar la protección de estas ciudades autónomas.

A pesar de que, técnicamente, Ceuta y Melilla no estarían bajo la protección directa de la OTAN, existen escenarios en los que sí se podría dar una respuesta conjunta. Carlos Echeverría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla, indicó a Vozpópuli que si España declara explícitamente que estas ciudades forman parte de su territorio nacional, podrían quedar protegidas por la OTAN.

Operativos del cuerpo de Infantería de Marina del Ejército español participan en las maniobras en el ejercicio marítimo anual BALTOPS de la OTAN, en Lilaste, Letonia. Valda Kalnina Agencia EFE

Por su parte, fuentes de la OTAN citadas por Newtral señalaron que la decisión de invocar el artículo 5 dependería de cada caso concreto. De acuerdo con un análisis del Instituto Elcano, un ataque contra Ceuta y Melilla que pusiera en peligro la seguridad de otros aliados debido a vínculos con el terrorismo o el crimen transfronterizo sí que podría generar una respuesta colectiva de la OTAN.

¿Tiene el ejército marroquí capacidad para capturar Ceuta y Melilla?

Aunque el ejército marroquí dispone de recursos tecnológicos inferiores a los de las fuerzas españolas, la proximidad geográfica le otorgaría una ventaja significativa. La cercanía de Marruecos a Ceuta y Melilla, junto con la superioridad numérica de sus efectivos en comparación con los agentes desplegados en los territorios españoles, podría inclinar la balanza a su favor. Sin embargo, la intervención de la OTAN o de otros aliados europeos podría complicar un posible intento de invasión.

A pesar de las dudas sobre la implicación directa de la OTAN, Ceuta y Melilla están integradas en la PESCO (Cooperación Estructurada Permanente) o CEP, un mecanismo de la UE que permite a los países miembros desarrollar conjuntamente capacidades de defensa y proporcionar unidades de combate para misiones. Además de la intervención militar, la UE podría optar por sanciones económicas o diplomáticas en respuesta a un ataque, dependiendo de la gravedad de la situación.