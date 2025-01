La pandemia, pintarse la cara y dimisiones en el gobierno: los motivos detrás de la caída de Trudeau como primer ministro

Justin Trudeau anunció ayer que, el próximo 24 de marzo, terminará su mandato como primer ministro de Canadá y como líder del Partido Liberal, poniendo fin así a un mandato de una década desde que tomó posesión por primera vez en 2015.

Así lo enunció en una rueda de prensa, ante los medios de comunicación, alrededor de las once de la mañana, hora local: "Tengo la intención de dimitir como líder del partido, como primer ministro, después de que el partido elija a su próximo líder".

Asimismo, detalló cómo se ha dado cuenta de que no va a ser la mejor opción a la hora de liderar la nueva etapa que afronta el Partido Liberal: "Me ha quedado claro que si tengo que librar batallas internas no puedo ser la mejor opción en esas elecciones".

Con ello, uno de los motivos que han especulado los medios locales sobre la permanencia de Trudeau es para que Canadá posea una cabeza de gobierno cuando Donald Trump asuma el cargo como presidente de los Estados Unidos el próximo 20 de enero.

Canada Trudeau ASSOCIATED PRESS Agencia AP

El desgaste de Trudeau

Y es que, cuando cogió la batuta del Partido Liberal canadiense en 2013, su carisma y popularidad le hizo llegar a ser primer ministro dos años después. Por ello, teoriza la agencia Reuters que fue su éxito lo que le permitió aguantar polémicas "que habrían hecho dimitir a cualquier otro político canadiense".

La primera, sucedida en 2017, una comisión ética deliberó que Trudeau había roto la normativa relativa a los conflictos de interés al aceptar regalos, vacaciones y vuelos de Karim al-Ḥussayni Aga Khan, mejor conocido como Aga Khan, imán de los musulmanes chiitas ismaelíes nizaríes.

Dos años después, en 2019, en plena campaña electoral, en la cual salió vencedor, salió a la luz imágenes suyas, siendo más joven, disfrazado como un hombre negro, con la cara pintada del color homónimo.

Sin embargo, el mayor desgaste lo sufrió en la pandemia del Covid-19, cuando, con el confinamiento, se provocaron diferentes protestas de camioneros y del sector del transporte contra las medidas del gobierno liberal. Asimismo, apunta Reuters que, en esa época, solía salir todos los días en televisión, lo que ha podido contribuir al hastío de los votantes y electores.

Asimismo, el punto culmen del desgaste fue la salida de la que fue su mayor aliada dentro de su gobierno, Chrystia Freeland, a raíz de diferencias entre ellos, el pasado 16 de diciembre.

Por otra parte, un año antes, en agosto de 2023, se separó de la que fue su mujer, Sophie Trudeau, con quien comparte tres hijos, tras 18 años de relación, lo que seguro ha afectado a nivel emocional al hasta ahora mandatario canadiense.