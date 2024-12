Un parlamentario tras el último caso de espionaje en Reino Unido: "China es una amenaza muy clara"

Crece la preocupación en Reino Unido a raíz de un nuevo escándalo que ha involucrado un miembro de la familia real británica. La semana pasada, un jurado confirmó la prohibición de entrada al país de un empresario de origen chino, conocido por el pseudónimo H6, y que formaba parte del círculo cercano del Príncipe Andrés, hermano del actual monarca. Los magistrados afirmaban tener pruebas que respaldaban su supuesta participación en actividades de espionaje para el gobierno de Beijing

De acuerdo con 'The Guardian', desde la oficina del duque de York trataron de calmar los ánimos, asegurando que el príncipe "cesó todo contacto" con el presunto espía una vez empezaron las sospechas y "nunca se discutió nada de naturaleza sensible". No obstante, durante el proceso judicial se desveló que a H6 se le permitió actuar en nombre del miembro de la Familia Real, cuando tratara con inversores en China.

En este contexto, miembros del parlamento británico, como Iain Duncan Smith, están exigiendo al primer ministro Keir Starmer, que comparezca ante la cámara para dar explicaciones sobre el presunto caso de espionaje, y el alcance que ha podido tener. El político conservador ha anticipado, a través de una extensa publicación en su perfil de 'X', que "estamos tratando con la punta del iceberg (...) aunque la historia gira en torno al príncipe Andrés, es mucho más que eso: se trata de la forma en que el Partido Comunista Chino busca ejercer influencia aquí en el Reino Unido."

Un discurso que amplió ante los medios británicos, agregando que "la realidad es que hay muchos, muchos más involucrados en exactamente este tipo de espionaje que está ocurriendo ahora. La realidad para nosotros es muy simple. China es una amenaza muy clara".

Un grado inusual de confianza

Fue en 2023 cuando el Reino Unido decidió prohibir la entrada de H6 a su territorio, alegando motivos de seguridad nacional. Una decisión que fue apelada sin éxito por el empresario, quien argumentó que era ilegal. H6, defendía que no se encontraba involucrado en política, ni estaba relacionado con el Partido Comunista China, sin embargo, el jueves pasado un tribunal reafirmó la decisión del Ministerio del Interior.

En la sentencia se podía leer que H6 "estaba en condiciones de generar relaciones entre altos funcionarios chinos y figuras prominentes del Reino Unido que podrían ser aprovechadas con fines de interferencia política por el Estado chino". En el escrito, también se hizo alusión al príncipe Andrés, ya que el jurado considera que el empresario chino "ganó un grado significativo, se podría decir un grado inusual, de confianza con un miembro de alto rango de la familia real, que estaba dispuesto a entablar actividades comerciales con él".