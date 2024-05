“Pasé de recién casada a viuda en solo dos días”: el duro relato de una mujer superviviente al asedio ruso de Mariupol

Valeria Subotina y su novio, Andriy Subotin, de 34 años y capitán del Ejército ucraniano, tenían previsto casarse en Mariúpol antes de la guerra en Ucrania. Soñaban con hacer una gran fiesta con amigos y familiares, según recoge la BBC.

Sin embargo, justo después del inicio de la invasión rusa, las tropas del presidente Vladimir Putin se apresuraron a llegar a esa estratégica ciudad portuaria y la rodearon en cuestión de días.

“Él había hecho anillos de boda con papel de aluminio y me pidió que me casara con él. Por supuesto, le dije que sí”, recordó Valeria. “Era el amor de mi vida. Nuestros anillos eran simplemente perfectos”, aseguró.

Mariúpol sufrió constantes bombardeos rusos desde marzo de 2022. Las calles estaban en llamas, no había comida, ni electricidad ni agua. El asedio duró casi tres meses. Se cree que decenas de miles de civiles fueron asesinados.

Un gran número de habitantes de Mariupol buscaron desesperadamente cobijo en la planta siderúrgica de Azovstal, donde había más de 30 refugios antiaéreos. Habían sido construidos en la era soviética como protección contra una potencial guerra nuclear muy temida. Ahí fue donde Valeria se casó y enviudó, en solo dos días.

Valeria era poeta cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania. Poco después, se convirtió en la oficial de prensa de la Brigada Azov, una parte de la Guardia Nacional ucraniana que suscitó polémica por su supuesta asociación con grupos de extrema derecha, una afirmación que el propio Azov niega.

“Éramos como ratones"

A medida que se intensificaba la ofensiva rusa sobre Mariupol, las tropas ucranianas tuvieron que retirarse a los búnkeres de la planta de Azovstal, junto con los civiles. La entrada a los búnkeres era como un agujero y había que bajar varias escaleras parcialmente derrumbadas, recordó Valeria. “Te movías a través de pasajes y túneles y te adentrabas más y más en el suelo, hasta que llegabas a un cubo de hormigón, una especie de habitación segura”, indicó.

En los búnkeres, la gente construía cocinas improvisadas, donde preparaban la comida que podían con lo que encontraran. Si era harina, preparaban la masa y horneaban pasteles. “Lo llamábamos pan, pero eran solo tortas de harina en agua. Así es como sobrevivimos. Era casi una hambruna”, relató Valeria.

“Éramos como ratones, juntando todo lo que encontrábamos. Dormíamos sobre harapos o ropa. Algunos lugares eran completamente oscuros, pero tus ojos se acostumbraban y llegabas a pensar que eso era normal. Por supuesto, no había nada normal en nuestras vidas en ese entonces”, recordó.

Valeria, la única superviviente

El 15 de abril de 2022, una gran bomba aérea cayó sobre la planta y Valeria resultó herida: “Me encontraron entre los cadáveres, la única que estaba viva. Fue un milagro, pero también una tragedia terrible”.

Tras sufrir una conmoción cerebral grave, Valeria tuvo que pasar ocho días en el hospital subterráneo de Azovstal, donde fue tratada entre cientos de soldados con miembros amputados que yacían por todas partes. “No podían obtener la ayuda adecuada porque había muy pocos medicamentos. El olor a sangre y podredumbre estaba por todas partes”, contó.

El compañero de Valeria, Andriy, también estaba destinado en Azovstal. Poco después de la lesión de ella, él le propuso casarse allí mismo en los búnkeres. El 5 de mayo de 2022, la pareja firmó los documentos requeridos y envió a Kyiv copias escaneadas para los padres de Andriy, quienes acudieron al registro civil para finalizar oficialmente el matrimonio.

En su ceremonia en los búnkeres, usó su uniforme militar como vestido de novia y los anillos fueron de papel de aluminio. Andriy le prometió a Valeria que le compraría un anillo de bodas adecuado una vez que terminara la guerra.

Sin embargo, el 7 de mayo, el hombre murió mientras realizaba una misión de combate en la región. “La gente habla de la sensación que tiene cuando muere un ser querido, pero yo nunca sentí algo así”, explicó Valeria. “En realidad, el día que mataron a Andriy [antes de recibir la noticia de su muerte] estaba de buen humor. Me acababa de casar y estaba enamorada”, agregó.

Cuando Valeria se enteró de la muerte de su marido , no lloró, sino que lo guardó todo dentro, dijo: “Allí, en Azovstal, un día era como si fuera un año. Primero fui novia, al día siguiente fui esposa y al día siguiente me convertí en una... Me da miedo hasta decir la palabra”.