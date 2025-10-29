El Pentágono comunica que retirará parte de sus tropas de cuatro países de Europa

Estados Unidos informó el miércoles a Rumanía y a sus aliados de la OTAN que retirará parte de sus tropas desplegadas en el frente oriental de Europa. La decisión consiste en suspender la rotación de una brigada que tenía unidades en Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Hungría, según anunció el Ministerio de Defensa rumano. La noticia generó inquietud en Bucarest, un país situado en la primera línea del flanco oriental de la OTAN y directamente expuesto a las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, informa la agencia AFP.

El ministro de Defensa rumano, Ionut Mosteanu, aclaró que "no se trata de una retirada de las fuerzas estadounidenses, sino de la cesación de la rotación". Confirmó que cerca de 1.000 soldados estadounidenses permanecerán desplegados en el territorio rumano como "garantía del compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional".

Un funcionario de la OTAN, que fue informado por la administración del presidente Donald Trump, restó importancia al anuncio, calificándolo de "ajuste". El funcionario aseguró que, incluso con este cambio, la presencia de tropas estadounidenses en Europa sigue siendo mayor que en muchos años y que el compromiso de Washington se mantiene "claro".

El Ministerio rumano indicó que la decisión "era esperada" y se vincula a las nuevas prioridades anunciadas por la administración estadounidense en febrero. Sin embargo, la medida fue criticada por expertos. Phillips Payson O'Brien, historiador y profesor en la Universidad St Andrews de Escocia, estimó que la decisión "debilitará la seguridad" de Rumanía, país en primera línea. "Despierta, Europa. Estados Unidos no te defenderá de Rusia", sentenció el académico.

La fuerza total de Estados Unidos desplegada en Europa se mantiene actualmente entre 80.000 y 100.000 efectivos, cifra aumentada tras la invasión rusa de 2022. Esta fuerza se concentra principalmente en Alemania (casi el 70% del total en la UE) e Italia, seguidos por España.

La decisión de retirar la brigada de rotación se inscribe en una estrategia global donde la principal concentración de tropas de EE. UU. en el extranjero se encuentra en la región de Asia-Pacífico (Japón y Corea del Sur), reflejando la priorización de la contención de China y la amenaza norcoreana sobre otros teatros de operaciones.